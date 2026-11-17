Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha negado que esté privatizando el sistema sanitario autonómico ante las acusaciones del PSIB de externalizar los informes de radiología al no disponer de suficientes profesionales.

De este modo se ha expresado en el pleno del Parlament de este martes al ser preguntada si "la privatización de la sanidad pública es una prueba más de su fracaso de gestión" por el diputado socialista Carles Bona.

Bona ha puesto el foco en la reducción de radiólogos en el sistema público que, ha asegurado, está imposibilitando la realización de informes y TAC propios y empujando a "contratar a empresas privadas para hacerlos".

Esta realidad, ha sostenido el socialista, ha provocado un aumento de las listas de espera y del tiempo al que se enfrentan los pacientes antes de ser atendidos, datos que ha puesto en duda que el Govern se "atreva" a publicar.

"Ni privatización, ni fracaso", ha respondido García, quien ha puesto en valor algunas de las medidas impulsadas durante su gestión como la incorporación de 1.600 profesionales o la recuperación de la carrera profesional.

"Trabajamos con una sanidad pública de calidad y la colaboración con la privada es transparente, destinada a la atención del paciente y nunca para sustituir la pública", ha defendido.