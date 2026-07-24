Maó alerta de posibles cortes de agua si no disminuye el consumo

Archivo - Una persona llena un vaso de agua de un grifo, a 23 de marzo de 2024 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MENORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Maó, Hector Pons, emitió este jueves un bando municipal en el que alerta que, en el caso de no reducirse la demanda de agua y los depósitos no puedan recuperar sus niveles, será "inevitable" programar cortes de suministro más concretos en los próximos días.

Pons indica que el aumento de la demanda de agua, sumado a que las reservas se encuentran en niveles insólitos -con el acuífero de Migjorn al 23 por ciento-, ya está provocando dificultades y cortes puntuales en el suministro.

"Ya se han adoptado medidas para reducir el caudal a los grandes consumidores. No obstante, la situación actual nos obliga a pediros acciones individuales para reducir el consumo de agua de forma inmediata, con el fin de poder garantizar el suministro durante las próximas semanas", ha dicho.

Del mismo modo, ha anunciado que la Comisión de Seguimiento del Plan de Emergencia por Sequía ha acordado prohibir el lavado de vehículos, a excepción de los vehículos de transporte de alimentos, animales, ambulancias, vehículos médicos y de recogida de residuos, para garantizar la seguridad o la salubridad, utilizando la mínima cantidad de agua posible.

También queda prohibido el vaciado y llenado de piscinas y depósitos y el uso de agua de la red para la limpieza de terrazas. Se avisa que se reducirá el caudal a los consumidores que no cumplan con las medidas decretadas.

Finalmente, se prohíbe el uso de agua de la red para la limpieza de embarcaciones con manguera, no se permite la recarga de cruceros, se prohíbe el riego de céspedes ornamentales con agua de la red y se recomienda cubrir las piscinas para evitar la evaporación.