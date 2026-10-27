Maó aplicará un recargo del IBI a los propietarios de cuatro o más viviendas vacías

Archivo - El alcalde de Maó, Héctor Pons, interviene durante el coloquio ‘Cataluña, España, Europa’ en el salón de actos del Ateneo de Maó, a 21 de enero de 2022 - Adrià Riudavets - Europa Press - Archivo

MENORCA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Maó llevará al pleno de octubre una propuesta de modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) que incluye un recargo para las viviendas de uso residencial desocupadas de forma permanente e injustificada durante más de dos años para propietarios que dispongan de cuatro o más viviendas.

Desde el Consistorio han explicado que propondrán un recargo general del 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto y aumentar hasta el 100 por 100 si el periodo de desocupación supera los tres años. Además, podrá aplicarse un incremento adicional del 150 por ciento cuando el propietario tenga dos o más inmuebles en esta misma situación dentro del municipio.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la incorporación de viviendas al mercado de venta y alquiler para aliviar la escasez de oferta en zonas con una elevada demanda residencial, como Maó. La medida forma parte del paquete de acuerdos alcanzados con Ara Maó para la aprobación del presupuesto municipal de 2026.

El Ayuntamiento ha subrayado que la ordenanza establece diferentes supuestos en los que no se aplicará el recargo, entre los que figuran las viviendas que permanezcan vacías porque sus ocupantes hayan tenido que trasladarse por motivos laborales o de formación.

También quedarán excluidos los inmuebles desocupados debido al ingreso de sus ocupantes en centros sanitarios o residencias, así como aquellos en los que sus residentes se encuentren en situación de dependencia o emergencia social.

La medida tampoco afectará a las viviendas destinadas a segunda residencia, a los inmuebles sometidos a obras o reformas ni a aquellos que presenten deficiencias que impidan su ocupación en condiciones de seguridad.

Asimismo, quedarán excluidas las viviendas objeto de litigios o con causas judiciales pendientes, las que estén ocupadas ilegalmente y las adquiridas por herencia durante un plazo de tres años.

La actualización de la ordenanza fiscal también incorpora bonificaciones de hasta el 95 por ciento del IBI para las viviendas de protección oficial (VPO) y para los inmuebles destinados al alquiler con renta limitada o adheridos a programas públicos como el 'alquiler ético' o el 'alquiler estable'.

Por otra parte, el Ayuntamiento aplaza la reducción adicional de un punto del IBI. Según el Consistorio, esta decisión responde al contexto de inflación generalizada, a la equiparación del plus de insularidad y a la asunción de competencias impropias, cuestiones que han contado con un informe desfavorable de Intervención.

A pesar del aplazamiento, el equipo de gobierno mantiene su compromiso de reducir un punto más el impuesto una vez que el presupuesto municipal esté debidamente equilibrado.