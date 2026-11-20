Archivo - El portavoz parlamentario adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 7 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'número dos' de la lista del PSIB-PSOE al Congreso de los Diputados por Baleares, Marc Pons, ha considerado que el PP quiere "extender a toda España" el modelo educativo del Govern autonómico.

"La escuela pública se juega mucho, y también el modelo educativo de Baleares. El PP ha dicho públicamente que se compromete a garantizar que toda la formación se pueda cursar en castellano, una propuesta que se suma a la segregación de las aulas por lengua de aprendizaje", ha advertido el socialista.

En este contexto, según ha informado el PSOE de Menorca en un comunicado, Pons ha recordado que el programa del PP propone garantizar el derecho a recibir enseñanza en castellano en todas las etapas educativas y en todo el territorio español y ha reclamado que se aclare cómo se compatibilizará con los modelos educativos de Baleares.

El socialista han indicado que el decreto de mínimos establece que al menos el 50 por ciento de la enseñanza en Baleares debe impartirse en catalán, de acuerdo con las concreciones previstas para cada etapa. "Si el PP modifica este modelo supondrá una pérdida del conocimiento del catalán en todas las etapas educativas. No es esta la sociedad que queremos", ha señalado.

Por otra parte, ha criticado que el PP quiera convertir la etapa de 0 a 3 años en una etapa que no forme parte del sistema educativo. "No entienden el 0-3 como una etapa educativa, sino como una guardería", ha sostenido Pons.

En cuanto a la gratuidad de esta etapa, el candidato al Congreso ha considerado que "no es suficiente". "Debemos garantizar una educación de calidad, ampliar la oferta pública, reducir las ratios, mejorar las instalaciones y dignificar las condiciones laborales de los profesionales que educan a nuestros niños", ha incidido.

Por ello, el PSOE ha propuesto ampliar las plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años, con ratios más bajas y mejores instalaciones, así como mejorar las condiciones laborales de las profesionales para favorecer la conciliación y la igualdad de oportunidades.

Sobre los planteamientos del PP para dar continuidad de los centros de educación especial y garantizar la libertad de las familias para decidir dónde escolarizan a sus hijos, Pons ha remarcado que estas medidas deben ir "acompañada de los recursos necesarios para que las familias que optan por centros ordinarios puedan garantizar una escolarización inclusiva".

"El PP habla de libertad de elección, pero ¿qué pasa con las familias que quieren llevar a sus hijos a una escuela ordinaria y no encuentran los apoyos que necesitan? La inclusión es un derecho, y los derechos deben garantizarse con recursos", ha apuntado.

De este modo, el PSOE propone alcanzar progresivamente la proporción de un profesional de orientación por cada 250 alumnos, reforzar los equipos de apoyo especializados y desarrollar un Plan Estratégico de Educación Inclusiva, con especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) y trastorno del espectro autista (TEA).

Por otro lado, los socialistas han considerado especialmente preocupante que el PP proponga garantizar conciertos educativos de al menos seis años y dar mayor peso a la demanda de las familias en la planificación escolar.

"El PP propone conciertos de seis años para España, pero en Baleares ya los ha ampliado a diez. Y esto ocurre en un momento en el que la natalidad está bajando. Si cada vez hay menos niños, ¿quién asumirá los ajustes de plazas y grupos escolares?", se ha preguntado.

Pons ha considerado de que la prolongación de los conciertos, junto con la implantación de la zona escolar única por localidad, puede incrementar el riesgo de que los ajustes recaigan sobre los centros públicos y aumente la segregación escolar si no se garantiza una planificación equilibrada.