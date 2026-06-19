Mares Circulares y Ocean Ecostructures colaboran en la recuperación ecológica en el Real Club Náutico de Palma. - COCA-COLA

PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mares Circulares, el programa de Coca-Cola en España y Portugal para la protección y conservación de entornos marinos, y Ocean Ecostructures, startup especializada en soluciones de renaturalización de infraestructuras marinas, colaborarán en la recuperación ecológica en el Real Club Náutico de Palma y el puerto deportivo de Baiona, en Galicia.

Mares Circulares da un nuevo paso en su visión de conectar océanos, territorios y personas para construir un futuro resiliente y sostenible, según han destacado en un comunicado.

Esta iniciativa se enmarca en la nueva etapa de Mares Circulares, que desde 2026 refuerza su enfoque 360 para integrar ciencia, innovación, economía circular, capital natural, participación ciudadana y colaboración público-privada para mejorar el estado de nuestros mares y océanos.

Las infraestructuras portuarias concentran una elevada presión ambiental derivada de la actividad marítima y del tránsito de embarcaciones.

Esto tiene un impacto sobre los hábitats costeros y marinos, la biodiversidad local y la calidad ambiental de estos espacios. Ante este reto, Mares Circulares apuesta por impulsar soluciones basadas en el conocimiento científico y la innovación aplicada que contribuyan a regenerar entornos marinos y a mejorar su capacidad ecológica.

La actuación que nace de esta alianza con Ocean Ecoestructures consistirá en la instalación de LBUs, estructuras biomiméticas recubiertas de carbonato cálcico diseñadas para favorecer la colonización progresiva de flora y fauna marina.

Cada una de estas unidades puede contribuir a la regeneración de hasta 50 metros cuadrados de entorno marino, favoreciendo la recuperación del capital natural en zonas portuarias y generando una base medible para la restauración ecológica de estos espacios.

El proyecto contempla, además, un componente de ciencia de datos y trazabilidad, con un programa de seguimiento a dos años que incluirá campañas de monitorización mediante robótica submarina, análisis de laboratorio, informes ejecutivos y reportes ESG anuales.

La evolución de los trabajos podrá seguirse mediante una aplicación específica, lo que permitirá medir con rigor indicadores clave como biodiversidad, biomasa, carbono azul y superficie renaturalizada.

"En Mares Circulares, trabajamos para impulsar soluciones que conecten conocimiento científico, innovación y acción sobre el terreno con el fin de avanzar en la recuperación de nuestros entornos acuáticos", ha explicado el manager de Public Affairs, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia en Baleares, Gabriel Mulet.

Mulet ha subrayado igualmente que esta colaboración con Ocean Ecostructures permite avanzar en la regeneración de hábitats marinos en espacios especialmente transformados por la actividad humana, con una metodología replicable en otros entornos.

Por su parte, la Chief Operating Officer y Cofounder de Ocean Ecostructures, Mireia de Mas, ha señalado que la renaturalización de infraestructuras marinas representa una gran oportunidad para recuperar biodiversidad y generar valor ambiental en enclaves estratégicos como los puertos deportivos. "Hacerlo de la mano de un programa como Mares Circulares permite, además, ampliar el alcance de estas soluciones y demostrar su capacidad transformadora", ha apuntado.

El presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil, ha asegurado que esta iniciativa forma parte del compromiso de la entidad con la sostenibilidad y se suma, desde una nueva perspectiva, a los programas que ésta desarrolla en materia de buenas prácticas medioambientales.

"Nadie tiene un mayor interés en la conservación marina que quienes han elegido el mar como espacio de ocio o para su desarrollo profesional", ha señalado Gil, quien ve como un reto mejorar el estado de las aguas confinadas del puerto.

"Nos consta que la renaturalización ha funcionado muy bien en otros puertos deportivos y confiamos en que esta colaboración con Mares Circulares y Ocean Ecostructures sea un éxito", ha añadido.

UN IMPACTO A LARGO PLAZO EN BALEARES

Mares Circulares cuenta en Baleares con una trayectoria consolidada en la protección y conservación de los ecosistemas marinos. Desde su puesta en marcha en 2018, el programa ha impulsado 168 actuaciones en playas y entornos acuáticos de las Islas, ha movilizado a más de 9.000 voluntarios y ha llegado a 23 municipios del archipiélago, consolidando una amplia red de colaboración con administraciones, entidades sociales, centros educativos y organizaciones locales.

Este recorrido ha permitido retirar más de 26 toneladas de residuos del entorno marino balear y avanzar en iniciativas que integran sensibilización, ciencia e innovación para la conservación de la biodiversidad. Tras nueve años de trabajo, el programa conecta ciencia, territorio y ciudadanía para acelerar la transición hacia mares y océanos más saludables.

La actuación prevista en el Real Club Náutico de Palma amplía el alcance del programa Mares Circulares en las Islas hacia nuevas soluciones de regeneración ecológica aplicadas a infraestructuras portuarias, y consolida su papel como plataforma impulsora de modelos de intervención con base científica y capacidad de generar un impacto positivo y duradero.

La iniciativa se alinea, además, con los marcos actuales de restauración ambiental y avanza hacia una relación más equilibrada entre la actividad humana, los puertos y la integración de la naturaleza en el litoral.