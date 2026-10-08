Marga Durán representará al PP de Baleares en el equipo nacional de la campaña electoral

La diputada del PP en el Parlament Marga Durán. - PP

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada y portavoz adjunta 'popular' en el Parlament, Marga Durán, representará al PP de Baleares en el equipo nacional de la campaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Durán, quien también es coordinadora de campañas del PP balear, ejercerá como vocal en representación del archipiélago, según ha informado el partido en un comunicado.

Este movimiento, para los 'populares' de Baleares, refuerza su presencia en la estrategia electoral nacional y su "compromiso con el cambio político en España" y el objetivo de conseguir que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno.

El PP de Baleares ha asegurado que afronta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre "con toda su maquinaria electoral en marcha, preparados para movilizar a los afiliados, cargos públicos y simpatizantes en todos los municipios de las islas y con un proyecto político consolidado".

La presencia de Durán en el equipo nacional, a su juicio, permitirá reforzar la coordinación de la campaña y garantizar que las reivindicaciones y necesidades del archipiélago tengan un "papel destacado" en el proyecto de Gobierno de Feijóo.

"Afrontamos el 29N con un partido unido, movilizado y preparado para llevar a Feijóo a la Moncloa. En 2023 demostramos que el cambio era posible en Baleares y ahora vamos a poner toda nuestra fuerza y capacidad de movilización al servicio del cambio que necesita España", ha dicho Durán.

Asimismo, ha subrayado que "los ciudadanos tienen el próximo 29 de noviembre la oportunidad de poner fin a la etapa de Pedro Sánchez y abrir un nuevo tiempo de estabilidad, buena gestión y defensa de los intereses de todos los españoles, también de los ciudadanos de Baleares".