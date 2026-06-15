María Hesse presenta este miércoles en Palma una nueva edición ilustrada de 'El Principito'

María Hesse presenta en Palma una nueva edición ilustrada de 'El Principito' aprobada por la Fundación Saint-Exup. - PENGÜIN RANDOM HOUSE

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ilustradora María Hesse presentará este miércoles en Palma una nueva edición oficial ilustrada de 'El Principito', avalada por la Fundación Antoine de Saint-Exupéry, entidad encargada de preservar y difundir el legado del autor de la obra.

Según ha informado la editorial Penguin Random House en un comunicado, la publicación combina el texto original del escritor francés con una nueva propuesta visual de Hesse, que ofrece una reinterpretación contemporánea de los personajes, los escenarios y los principales temas del relato, como la amistad, la responsabilidad o la imaginación.

La edición incorpora ilustraciones inéditas realizadas por la autora y plantea una nueva lectura visual de este clásico de la literatura universal, a través de una reinterpretación de los personajes, los planetas y los símbolos que conforman la obra.

La presentación tendrá lugar este miércoles, 17 de junio, a las 19.00 horas en la librería Rata Corner de Palma y contará con la participación de la periodista y comunicadora Marta Terrasa.

La publicación coincide además con la conmemoración de más de 80 años de la primera edición de 'El Principito', publicada en 1943 en Nueva York en francés e inglés.

María Hesse (1982) es autora de algunos de los títulos ilustrados más difundidos de los últimos años, entre ellos 'Frida Kahlo. Una biografía', 'Bowie. Una biografía', 'Marilyn. Una biografía', 'Malas mujeres' y 'El miedo', y su trabajo ha sido publicado en numerosos idiomas y países.