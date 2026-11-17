Maria Luisa Fernández celebra sus 103 años con un reconocimiento institucional del Ayuntamiento de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Maria Luisa Fernández ha celebrado sus 103 años con una visita del alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien ha tenido la oportunidad de felicitarla personalmente y le ha trasladado el reconocimiento de la institución.

A la visita también ha asistido la segunda teniente de alcalde y regidora de Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Educación, Lourdes Roca.

Durante el encuentro, según ha explicado este martes Cort en un comunicado, el alcalde ha querido poner en valor su trayectoria y la oportunidad de poder celebrar 103 años y le ha trasladado el afecto, la felicitación y el reconocimiento de toda la institución municipal.