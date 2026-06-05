Maria del Mar Bonet presenta en Palma 'L'aigua no cansa': "No me gusta hacer discos que suenen diferente en directo"

Archivo - La artista mayorquina Maria del Mar Bonet presenta 'L'aigua no cansa' en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante mallorquina Maria del Mar Bonet ha presentado este viernes su nuevo disco, 'L'aigua no cansa', con el que celebra 60 años de trayectoria artística, y ha subrayado que uno de sus objetivos es mantener en directo la esencia del trabajo de estudio. "No me gusta hacer discos que suenen diferente en directo", ha afirmado la artista, quien ha destacado la aportación de los músicos que han participado en la grabación y su voluntad de contar con ellos también sobre el escenario.

En una rueda de prensa en Palma, Bonet ha anunciado que el próximo 27 de noviembre presentará el trabajo en la isla con un concierto en el Auditòrium, donde interpretará las nueve canciones que integran el álbum. Las entradas están a la venta a partir de este viernes.

La dirección artística del proyecto ha corrido a cargo de la propia artista, que también ha asumido la producción y los arreglos junto al músico y productor Toni Pastor. El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado por el ingeniero de sonido Mateu Picornell, colaborador habitual de Bonet, quien también ha participado en el proyecto desde el punto de vista artístico.

La cantante ha valorado especialmente la labor de la discográfica Discmedi Blau. "No me he encontrado nunca con una discográfica que haya trabajado tanto en un disco mío como esta", ha afirmado. Además, ha destacado la implicación del grupo de músicos que participa en el proyecto, formado por el guitarrista Marc Grasas, el contrabajista Marko Lohikari, el violinista Benjamí Salom, el percusionista José Llorach, Llorenç Barceló a los teclados y Tomás Salom a las castañuelas.

"A partir de ahora los discos que vengan también tienen que ser así, en los que participen todos", ha señalado la artista, quien ha explicado que muchos de estos músicos forman parte de su trayectoria reciente desde su regreso a Mallorca.

CON "MAYOR EXIGENCIA" DE CARA A FUTUROS TRABAJOS

Asimismo, ha admitido que la buena acogida del disco por parte del público y de la crítica le genera una mayor exigencia de cara a futuros trabajos. "Me exige a mí misma que los próximos sean mejores", ha señalado.

La edición del disco incorpora imágenes del fotógrafo, cineasta y director de fotografía mallorquín Pepe Bonet, procedentes de su serie de retratos 'Paradís'. Las imágenes presentan texturas, a partir de las cuales se ha creado el formato del disco, con la forma de un acordeón desplegable.

UNA CANCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE LA DANA

Durante la presentación, Bonet ha explicado que una de las canciones del disco, titulada 'S'aigo no', está dedicada a las víctimas de la DANA de Valencia, un territorio con el que, ha admitido, mantiene una estrecha vinculación personal desde hace décadas y donde cuenta con "amigos y gente querida".

La artista ha admitido el impacto que le produjo seguir las consecuencias de las inundaciones y ha señalado que la canción nace de las preguntas que, a su juicio, continúan haciéndose muchas de las personas afectadas. "Lo que he dicho en la canción es lo que dice la gente", ha afirmado, antes de cuestionarse por qué todavía hay personas que no han podido recuperar sus viviendas o por qué no se ha hablado lo suficiente de algunas de las víctimas.

"¿Por qué hay gente que no tiene casa? ¿Por qué no se ha hablado de esas víctimas de las que se debe hablar?", se ha preguntado la cantante, quien ha considerado que la situación sigue siendo "indignante" meses después de la catástrofe.

En este sentido, ha defendido que la clase política está "para ayudar a la gente" y ha lamentado que todavía queden muchas cuestiones pendientes alrededor de una tragedia que, según ha remarcado, continúa muy presente en la memoria colectiva valenciana.

VIOLENCIA MACHISTA Y MUERTES EN EL MEDITERRÁNEO

Bonet ha explicado que varias de las canciones del disco nacen de inquietudes sociales que la acompañan desde hace años y que, según ha reconocido, le resultan imposibles de ignorar, entre ellas la violencia machista y la normalización de determinadas tragedias.

"Nos acostumbramos tristemente a ver cómo van matando a las mujeres, y eso es muy difícil de soportar", ha lamentado la cantante, quien ha advertido de que continúan produciéndose asesinatos pese a los esfuerzos realizados para combatir esta lacra. "Todavía hay el mismo número de personas asesinadas cada mes, cada dos meses, cada año", ha añadido.

Ha aseverado que muchas de sus composiciones surgen de preguntas que se formula a sí misma sobre cuestiones que considera injustas y que afectan a la sociedad en su conjunto. "Tengo necesidad de hacer preguntas que me hacía a mí misma y que hacía a todo el mundo", ha afirmado.

Finalmente, ha expresado su preocupación por las muertes de migrantes en el Mediterráneo y por la respuesta que reciben quienes huyen de la pobreza, la guerra o la persecución. Bonet ha lamentado que la sociedad pueda llegar a acostumbrarse a estas situaciones y ha reclamado una mayor reacción colectiva ante realidades que considera "inhumanas". "No me gustaría que nos acostumbrásemos a ver morir gente en nuestro Mediterráneo", ha concluido.