Marilles advierte de que restaurar el mar balear "no tiene sentido" sin eliminar antes las causas de su degradación

Archivo - Plano general de la costa de Baleares. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Marilles ha presentado este martes una guía estratégica para la restauración ecológica del mar balear, en la que sostiene que este tipo de actuaciones "no tienen sentido" si antes no se eliminan las causas que han provocado la degradación de los ecosistemas marinos.

Según ha informado la entidad en un comunicado, la publicación establece un marco conceptual y práctico sobre restauración ecológica marina aplicada a Baleares y pretende servir de referencia para las administraciones públicas, entidades conservacionistas y empresas vinculadas al medio marino que impulsen o financien proyectos de restauración.

Las autoras de la guía son la técnica de Espacios Marinos Protegidos de Marilles, Nuria Salmerón; la investigadora del Informe Mar Balear, Margalida Monserrat; y la coordinadora de Hábitats y Especies de la fundación, Tatí Benjumea.

Las tres sostienen que "restaurar no es una licencia para continuar destruyendo" y recuerdan que la evidencia científica señala que la protección efectiva de los ecosistemas constituye la medida más eficaz para garantizar su conservación.

En este sentido, el documento subraya que la restauración debe integrarse en una planificación coherente junto con las políticas de protección, de modo que ambas actuaciones avancen de forma complementaria y no como medidas sustitutivas.

La guía revisa los principales conceptos sobre restauración ecológica marina, recopila recomendaciones de buenas prácticas, analiza la normativa vigente e identifica los hábitats y especies prioritarios para este tipo de actuaciones.

Además, recoge experiencias desarrolladas en Baleares y el Mediterráneo y establece criterios para distinguir proyectos con base científica de iniciativas meramente simbólicas o sin fundamento ecológico.

La publicación responde, además, a la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, aprobado en 2024, que fija el objetivo de restaurar al menos el 20 por ciento de los ecosistemas degradados antes de 2030, el 60 por ciento antes de 2040 y el 100 por cien antes de 2050. En este contexto, los Estados miembros deberán presentar sus planes nacionales de restauración antes del 1 de septiembre de 2026.

El director de la Fundación Marilles, Aniol Esteban, ha defendido que la restauración ecológica marina es "una herramienta imprescindible", aunque ha advertido de que "no todos los proyectos tienen el mismo impacto" y de que los recursos destinados a la protección del medio marino son limitados.

Por ello, ha considerado necesario priorizar iniciativas que aporten beneficios reales al estado de los ecosistemas y eviten "derrochar dinero y esfuerzos".

La guía se ha presentado durante la jornada 'Restaurar para conservar', celebrada en el Estudi General Lul·lià de Palma, que ha incluido una mesa redonda sobre restauración ecológica marina con la participación de representantes del Ministerio para la Transición Ecológica, personal investigador y especialistas de diferentes entidades científicas y conservacionistas.