Marilles pide a la flota de arrastre que ponga fin a las muertes de tiburones cañabota en Baleares

Los dos ejemplares muertos encontrados en Mallorca - PALMA AQUARIUM

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Marilles ha pedido a la flota pesquera balear, y en particular a la de arrastre, que ponga fin a las muertes de tiburones cañabota, después del hallazgo de dos ejemplares muertos en entre Illetes y Cala Nova que presentaban graves heridas compatibles con interacción pesquera.

En un comunicado, la organización ha señalado que la principal causa de mortalidad de esta especie es la captura accidental de la pesca de arrastre en zonas de talud.

Así, ha asegurado que hay una minoría de pescadores que en lugar de liberar el animal lo matan a bordo, generalmente con un corte en la nuca o en la espina dorsal, que son las heridas más frecuentes que se han encontrado en estos animales cuando llegan a la costa.

Es el caso de los dos tiburones encontrados ayer en Cala Nova y también de ejemplares hallados en Can Pere Antoni el pasado agosto, en Puerto Portals en 2019 o el Molinar en 2016.

La Fundación ha lamentado que cada vez que aparece un tiburón varado con un corte de estas características "se devalúan todos los esfuerzos que hace la flota balear para mejorar la conservación de los recursos marinos".

Así, ha reclamado a la flota pesquera que acabe con las malas praxis de una minoría que, ha advertido, perjudican la reputación del sector.

También ha pedido responsabilidades a las administraciones públicas que, a su entender, tienen que facilitar y favorecer la implementación de sistemas y protocolos para evitar la captura accidental de estas especies y facilitar su liberación.

Desde Marilles han reconocido que la operación para liberar el animal puede ser difícil y compleja, pero que, por ejemplo, se puede realizar con una grúa de la embarcación o con un sistema, que está en fase de desarrollo, para evitar la captura de atunes de gran tamaño.

Con todo, han solicitado protocolos de liberación de animales capturados vivos, que se registren la capturas accidentales y se aceleren los trámites para permitir la instalación de medidas preventivas.