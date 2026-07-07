Marta Sánchez encabeza el festival 'Orgullosament Inca' 2026: programación completa

Cartel del festival 'Orgullosament Inca' - AYUNTAMIENTO DE INCA

PALMA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La décima edición del festival 'Orgullosament Inca' se celebrará entre el 15 y el 18 de julio y contará con la actuación de Marta Sánchez.

El Ayuntamiento ha presentado este martes la programación de este festival, en defensa de los derechos colectivo Lgtbiqa+ y la promoción de la diversidad en Mallorca.

Inca acogerá una programación transversal que combina arte, literatura, cine, actividades familiares, espectáculos y música en directo. A continuación, se puede consultar el programa completo.

MIÉRCOLES 15 DE JULIO

- 21.00 horas: proyección de la película 'La llamada'. Plaza de España.

JUEVES 16 DE JULIO

- 20.00 horas: lectura dramatizada de la novela 'Te hice dios', de Marcos Augusto. Claustro de Santo Domingo.

VIERNES 17 DE JULIO

- 19.00 horas: cuentacuentos Lgtbi 'Y fueron felices', de Rush Smith, y 'Uñas de colores', de Ariel Rec.

- 21.00 horas: espectáculo 'Locobombo', un bingo de la mano de KiwiNastoy y Tito Deluxe. Plaza de España.

SÁBADO 18 DE JULIO

- 18.30 horas: concentración en el Cuartel General Luque.

- 19.00 horas: salida de la 'rua' desde el Cuartel General Luque recorriendo las calles del centro hasta llegar al Ayuntamiento.

A continuación, se celebrará el Festival 'Orgullosament Inca', con las actuaciones de Pep Noguera, Topacio Fresh, Tito Deluxe, Juan Pons, Stacy Lover, Mystica Vileila, Sarah dLacy, Ariel Rec, Satin Greco, Samantha Ballantines, Sofía Cristo y Marta Sánchez.