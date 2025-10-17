Martínez alega que el coche de un regidor de Cort no aparcó en una zona para discapacitados sino que solo estacionó

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets. - EUROPA PRESS

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez ha alegado que el coche en el que el regidor de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, se desplazó hasta la sede de la ONCE para participar en un acto no aparcó en una zona reservada para discapacitados sino que simplemente estuvo estacionado.

Según reveló 'Diario de Mallorca', el pasado miércoles Busquets se desplazó a la sede de la ONCE, ubicada en la calle Manacor, en un coche de la flota de vehículos oficiales del Ayuntamiento para participar en un acto con motivo del Día Internacional del Bastón Blanco.

El vehículo, siempre de acuerdo con la información publicada por el citado periódico, iba conducido por un agente de la Policía Local de Palma, cuerpo del que es responsable el regidor.

Este policía, tras dejar a Busquets en la puerta, habría dado vueltas por la zona buscando aparcamiento y acabó estacionando en una zona reservada para personas discapacitadas durante más de media hora pese a no disponer del permiso especial requerido.

Preguntado al respecto este viernes en una rueda de prensa, Martínez ha dicho no tener constancia de que el vehículo oficial estuviera aparcado.

"Creo que estaba estacionado y entiendo que en ningún momento ocupó una plaza que tuviera que ocupar otro vehículo", ha justificado.

Además, ha confirmado que en todo momento el conductor del coche estuvo allí y no abandonó el lugar. "Creo que no se puede aparcar, pero creo que se puede estar estacionado si no ocupa el puesto de un coche que quiera aparcar", ha insistido.

En cualquier caso, ha reconocido que "cualquier coche, sea de un policía, sea de un regidor o sea de un ciudadano no puede aparcar en un lugar reservado para minusválidos".

Busquets ha acompañado al alcalde en la rueda de prensa celebrada este viernes en Cort para hacer balance de los primeros tres meses de funcionamiento de la ordenanza municipal de fomento de la convivencia cívica.

Cuando un periodista ha preguntado al regidor de Seguridad Ciudadana por su valoración de los hechos, Martínez ha impedido que hablara.

"No, no tiene... Es decir, un vehículo, sea el que sea, no puede aparcar, pero sí puede estacionar mientras no esté aparcado el coche. Estaba estacionado con el conductor allí. ¿No es verdad?", ha zanjado el alcalde.