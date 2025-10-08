Martínez celebra el compromiso del Govern con Palma tras anunciarse el metro al Hospital Son Espases

Archivo - El alcalde de Palma, Jaime Martínez, con la presidenta del Govern, Marga Prohens. - PP - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha celebrado el compromiso del Govern con la capital balear tras anunciarse el metro al Hospital Son Espases.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que la futura conexión desde la plaza de España hasta un equipamiento sanitario clave "representa una apuesta decidida por fomentar el transporte público y contribuirá a mejorar de forma significativa la movilidad y a descongestionar los accesos a la ciudad".

Govern y Ayuntamiento ya han iniciado los trabajos técnicos para que en los próximos meses se puedan iniciar las obras de "una infraestructura que permitirá seguir avanzando hacia un modelo de movilidad más sostenible, eficiente y adaptado a las necesidades reales de los ciudadanos y de la Palma del futuro".

El primer edil ha agradecido al Govern su "compromiso firme" con Palma, reflejado también en la puesta en marcha de otras infraestructuras como el tren a Llucmajor, que actualmente se encuentra en fase de exposición pública, y el futuro Recinto Ferial.