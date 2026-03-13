Martínez defiende que la candidatura de Palma a Capital de la Cultura 2031 "ha situado las bases del impulso cultural"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, representantes del Ayuntamiento y miembros de la candidatura siguen la nominación de las ciudades elegidas para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha valorado el trabajo desarrollado por el equipo de la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura para el año 2031, ya que, a su manera de ver, ha servido para "situar las bases del impulso cultural que experimenta la ciudad en esta legislatura".

De esta manera, ha asegurado que, pese a no haber conseguido superar el corte de las cuatro ciudades finalistas, se ha llevado a cabo un trabajo "muy valioso", según ha explicado el primer edil en un comunicado.

Así, ha defendido que, con nominación o sin ella, "Palma es ya, de hecho, una gran capital cultural en el Mediterráneo, en Europa y en el mundo entero".

Martínez ha hecho este análisis después de darse a conocer el nombre de las cuatro ciudades que han logrado acceder a la fase final del proceso. La decisión del comité de evaluación formado por ocho expertos europeos y dos representantes designados por el departamento ministerial ha sido comunicada por la presidenta de dicho comité, Tanja Mlaker, que ha abierto los sobres pertenecientes a los cuatro municipios seleccionados: Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

A partir de ahora, se abre una nueva etapa en este proceso que culminará el mes de diciembre, momento en el que se celebrará una nueva reunión en el Ministerio de Cultura para decidir el nombre de la ciudad que representará a España en la Capitalidad Cultural Europea de 2031, al compartir esta designación con la ciudad de Victoria, en Malta.

Al mismo tiempo, el alcalde ha felicitado a los cuatro aspirantes que han accedido a la fase final, y ha expresado su convicción de que todos estos candidatos han elaborado también "proyectos muy interesantes y dignos" de luchar por la capitalidad europea. "Desde el Ayuntamiento de Palma, se les desea toda la suerte del mundo", ha rematado.

Sin embargo, Martínez ha afirmado que el trabajo realizado por parte del Consistorio y, en concreto, a través del área municipal de Cultura y las dos Mesas profesionales independientes que se constituyeron para hacer el seguimiento del proceso, puesto que, a su modo de ver, "no ha sido, ni mucho menos estéril, sino todo lo contrario", ya que ha servido para la "transformación de la ciudad gracias a la dinamización social que proporciona la cultura".

Igualmente, ha señalado que este camino de transformación "tendrá continuidad" y recorrerá a partir de ahora con "el mismo compromiso y la misma intensidad", siempre desde la óptica "transversal y colectiva que ha caracterizado la candidatura", al "abrir las propuestas al sector cultural y a toda la ciudadanía".

Por último, Martínez ha anunciado que, en próximos días, el Ayuntamiento dará a conocer con todo detalle el contenido del proyecto 'Mediterráneo in Motion', con el que Palma ha optado a la Capitalidad Europea de la Cultura para el año 2031 y que fue expuesto el pasado miércoles ante el comité de expertos europeos, en las dependencias del Ministerio de Cultura, por parte del coordinador de la redacción de la propuesta, el catedrático Antoni Riera.

Junto con el también director de la Fundació Impulsa Balears, la delegación que representó a Palma en la cita en el Ministerio estuvo formada por miembros de las dos mesas independientes y por los responsables del área de Cultura, encabezados por el primer teniente de alcalde, Javier Bonet.

Martínez Llabrés ha incidido en el hecho de que Palma 2031 "no ha sido el proyecto del Ayuntamiento de Palma", sino una "ilusión" y un "sueño" de carácter "eminentemente colectivo que ha requerido la participación de mucha gente".