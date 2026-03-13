El PSOE critica el "fracaso" de la candidatura de Palma a capital cultural

Archivo - El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha criticado este viernes que el gobierno municipal del PP haya centrado su política cultural en la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura 2031 y que ésta finalmente "haya fracasado".

Así se ha pronunciado la formación en un comunicado, en el que el secretario general del PSOE Palma, Iago Negueruela, ha asegurado que esta situación evidencia la "falta de una estrategia cultural sólida" para la ciudad. "Han apostado toda la legislatura a un único proyecto y ha fracasado", ha afirmado antes de añadir que la política cultural de una ciudad no puede depender de un único acontecimiento.

En este sentido, Negueruela ha subrayado que este contexto también marca el momento político con el que el alcalde afronta el congreso de su partido. "El alcalde, Jaime Martínez, llega a su congreso con el proyecto agotado. No es el inicio de una nueva etapa, sino el final de un proyecto que ya ha demostrado sus limitaciones", ha asegurado.

Estas declaraciones llegan después de que se haya conocido la decisión del comité de evaluación, formado por ocho expertos europeos y dos representantes designados por el Ministerio de Cultura. Este viernes, la presidenta del comité, Tanja Mlaker, ha anunciado que las cuatro ciudades seleccionadas para la siguiente fase son Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.