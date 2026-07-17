Martínez pone la primera piedra en la construcción de 80 viviendas de precio limitado en Son Ferragut

Palma inicia la construcción de 80 viviendas de alquiler a precio limitado en Son Ferragut. - AYUNTAMIETNO DE PALMA

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez ha acudido a un acto simbólico de colocación de la primera piedra en un proyecto de construcción de 80 viviendas de precio limitado (VPL) en Son Ferragut.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, esta acción forma parte de la primera fase del Plan Municipal de Vivienda, en la que también se prevé la construcción de 87 VPL en Camp Redó, hasta alcanzar un total de 167.

Ambas promociones estarán destinadas íntegramente al alquiler a precio limitado, con rentas reguladas conforme a la normativa del Govern, e incluirán viviendas de entre uno y tres dormitorios.

La oferta presentada por la empresa adjudicataria mejora las reservas previstas inicialmente y destina un mínimo del 50% de las viviendas a jóvenes de hasta 35 años, un 30% a personas mayores de 65 años y un 20% a familias monoparentales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha firmado una adenda con la empresa adjudicataria para que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sea asumido íntegramente por la entidad y no lo pueda repercutir a los inquilinos, pese a que la normativa lo permita.

Además, los gastos de mantenimiento y de los servicios comunes tendrán un precio limitado y deberán quedar fijados desde la firma del contrato de alquiler.

Durante el acto de colocación de la primera piedra, Martínez ha recordado que el Plan Municipal de Vivienda continuará con una segunda fase que prevé la construcción de otras 807 viviendas de alquiler a precio limitado en siete solares municipales. El Consistorio también asumirá el desarrollo de los lotes de la primera fase que quedaron desiertos para garantizar la ejecución de todas las promociones previstas.

Martínez ha remarcado que la estrategia municipal de vivienda incluye ocho Proyectos Residenciales Estratégicos en distintos puntos de la ciudad, con capacidad para incorporar cerca de 10.000 viviendas al mercado residencial, más de la mitad de ellas con algún grado de protección.