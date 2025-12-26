Martínez subraya que el hermanamiento de Palma y Santa Cruz de Tenerife abre "nuevas vías de colaboración"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante su visita la Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha apuntado que el hermanamiento entre Palma y Santa Cruz de Tenerife "fortalece sus vínculos históricos, culturales e institucionales", además de servir para explorar "nuevas vías de colaboración" y "establecer sinergias" en áreas clave como la insularidad, la cultura, la economía y el desarrollo sostenible.

De esta manera se ha expresado el primer edil de Palma, durante la reunión que ha mantenido este viernes con su homólogo de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en la sede del ayuntamiento de la capital canaria, con el objetivo de avanzar en el proceso de hermanamiento entre ambas ciudades, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

En el transcurso de la reunión, Bermúdez ha informado al alcalde de Palma de la aprobación por parte del Pleno municipal, el pasado mes de julio, para proceder al hermanamiento de Santa Cruz de Tenerife con Palma como "muestra de la voluntad institucional de cooperación, intercambio cultural y fortalecimiento de los vínculos históricos, sociales y económicos que unen ambas ciudades".

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha destacado que son "muchas las sinergias empresariales" que conectan ambas ciudades, además de "importantes lazos culturales", que se extienden desde el Colegio Tinerfeño-Balear, fundado en 1925 por los mallorquines Matías Llabrés y Jaime Massanet, que desempeñó un "papel clave" en la educación de varias generaciones y lo llevó a ser el primer centro con reconocimiento oficial por la calidad de sus enseñanzas".

En este sentido ha recordado que son numerosas las familias asentadas en esta capital que conservan apellidos de origen balear, como Ballester, Bennasar, Bonet, Caldentey, Llabrés, Massanet, Rosselló, Sureda, Togores o Weyler, entre otros.

Tras la visita, ambos alcaldes han mostrado su intención de ejecutar el acuerdo plenario de hermanamiento que derive en su reconocimiento oficial.