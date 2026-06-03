Más de 100 comerciantes asisten a una jornada informativa sobre la nueva campaña de bonos comerciales

Puesto de frutas en un mercado. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de comerciantes han participado en una jornada informativa organizada por la Cámara de Comercio de Mallorca para dar a conocer las principales novedades de la nueva edición de los 'Bonos comerciales de Baleares'.

La sesión ha servido para informar a los establecimientos interesados sobre el funcionamiento de la campaña, los requisitos de adhesión, los plazos de participación y las ventajas de una iniciativa que se ha consolidado como una de las principales herramientas de dinamización comercial de Baleares, según ha indicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

Durante su intervención, la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, ha destacado el compromiso del Govern con el tejido comercial de Baleares y ha animado a los comerciantes a adherirse a una campaña que "contribuye a incrementar les ventas, atraer a nuevos clientes y reforzar la competitividad de los negocios locales".

"Los bonos comerciales son una apuesta clara del Govern para apoyar al comercio de proximidad, un sector estratégico que genera empleo, cohesiona los barrios y pueblos y contribuye de manera decisiva a la vitalidad económica de Baleares", ha afirmado.

La campaña cuenta este año con una dotación de 1,8 millones de euros y permitirá que los consumidores se beneficien de descuentos directos en sus compras en los establecimientos adheridos. El objetivo es estimular la demanda, incrementar la actividad comercial y generar un retorno económico directo para el conjunto del sector.

La directora general también ha puesto en valor la colaboración entre el Govern, las cámaras de comercio y las entidades representativas del sector para garantizar el máximo alcance de la iniciativa y facilitar la participación de los comercios de todas las islas.

Con esta nueva edición de los bonos comerciales, el Govern trata de apostar por un modelo comercial "competitivo, próximo y arraigado en el territorio, capaz de generar riqueza y oportunidades".