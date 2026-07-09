Más de 100 trabajadores de la red de distribución eléctrica asisten a unas jornadas para prevenir riesgos laborales

Jornada de prevención de riesgos laborales entre los trabajadores de la red de distribución eléctrica. - ENDESA

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 105 trabajadores de la red de distribución eléctrica de Baleares han asistido en Palma a unas jornadas de concienciación y mejora de la prevención de riesgos laborales.

Las sesiones se han desarrollado entre el 25 y el 1 de junio, organizadas por e-distribución --filial de redes de Endesa--, y en ellas ha participado personal propio de la compañía y trabajadores de las empresas colaboradoras que intervienen diariamente en las tareas de operación, mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica.

En un comunicado, Endesa ha apuntado que la seguridad es un "valor fundamental" y forma parte de "todos los procesos y actividades" de la compañía. En este sentido, han recalcado que la prevención de riesgos laborales constituye una "prioridad estratégica" que se integra en todos los niveles de la organización con el objetivo de "garantizar las máximas condiciones de seguridad y salud para todas las personas que trabajan en la red, tanto personal propio como empresas contratistas".

Durante las jornadas se han analizado situaciones reales y experiencias vividas en el ámbito de la distribución eléctrica, para abordar las lecciones aprendidas e identificar "oportunidades de mejora". Las sesiones han incluido también mesas redondas participativas orientadas a compartir buenas prácticas, reflexionar sobre riesgos asociados a los trabajos en red y definir acciones que contribuyan a "reforzar todavía más la cultura preventiva de la organización".

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa ha sido la incorporación activa de los profesionales más jóvenes de e-distribución, menores de 30 años, con el objetivo de conocer su visión y recoger propuestas innovadoras susceptibles de aplicarse a corto plazo. "Esta participación contribuye a enriquecer el debate y favorece la integración de nuevas perspectivas en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad laboral", han destacado.

Estas jornadas forman parte del "compromiso permanente" de e-distribución con la mejora continua de la seguridad y la salud laboral. Después de las sesiones celebradas en Mallorca, está previsto ampliar esta iniciativa con nuevas convocatorias en Menorca y Eivissa, reforzando así la voluntad de continuar avanzando, de manera conjunta con los equipos propios y las empresas colaboradoras, hacia el objetivo compartido de "situar la seguridad siempre en primer lugar en todas las actividades vinculadas a la red eléctrica".