Más de 1.000 docentes participan en las oposiciones que han comenzado este sábado

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, al inicio de la jornada de oposiciones. - CAIB

PALMA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.082 docentes de los 1.335 admitidos participan en las oposiciones que la Conselleria de Educación y Universidades ha iniciado este sábado para optar a una de las 630 plazas convocadas este año.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha estado presente en el inicio de las pruebas en el edificio Guillem Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears (UIB), para saludar y animar a los aspirantes.

Vera ha destacado que la Conselleria convoca el máximo número de plazas posible con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de los centros educativos desde el inicio del curso y favorecer que el mayor número posible de docentes pueda incorporarse a su plaza desde el primer día lectivo.

En cuanto a la distribución territorial, los opositores se reparten en 788 en Mallorca, 58 en Menorca, 224 en Eivissa y 12 en Formentera. Las plazas convocadas se distribuyen en 393 en Mallorca, 35 en Menorca, 184 en Eivissa y 18 en Formentera.

El proceso selectivo se desarrolla con 78 tribunales, distribuidos en 46 en Mallorca, 22 en Eivissa, 9 en Menorca y 1 en Formentera.