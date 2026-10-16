Más de 1.200 alumnos de cocina y pastelería de Baleares participan en charlas para fomentar el relevo generacional

Más de 1.200 alumnos de cocina y pastelería participan en charlas para fomentar el relevo generacional - CAIB

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.200 alumnos de formación profesional de la rama de cocina, pastelería y horno han participado en unas charlas motivacionales para conocer casos de éxito y nuevas maneras de trabajar del sector "que pueden animar a futuras generaciones a dedicarse a este oficio".

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha explicado este viernes en un comunicado que la Escuela de Hotelería de Baleares ha acogido una clase magistral con motivo de las actividades de la Semana del Pan 2026.

El panadero Mauro Benseñor, cofundador de Forn de Barri, ha compartido su experiencia emprendedora y su visión "innovadora y contemporánea" del oficio ante unos 150 estudiantes de la Escuela de Hotelería y de los centros Josep Sureda y Blanes, Juníper Serra e IES Calvià.

Actualmente, Forn de Barri cuenta con tres establecimientos situados en Fornalutx, Sóller y Palma. Al finalizar la sesión, los asistentes han podido probar una selección de productos elaborados por la empresa.

La Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears) pone en contacto escuelas y panaderos para facilitar que el alumnado pueda realizar prácticas en obradores, "una fórmula que ya se ha puesto en marcha con éxito durante los dos últimos cursos académicos".

La ADRBalears gestiona, junto con la Asociación de Panaderos y Pasteleros, la marca colectiva 'Pa d'aquí, forn i tradició', a la que están adheridos 270 establecimientos con obrador que ofrecen al menos dos tipologías de pan tradicional y elaboran el 70 por ciento de los productos que tienen a la venta.