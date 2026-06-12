Más de 150 médicos residentes se colegian en Baleares, de los que un 72% son mujeres

Acto de bienvenida a los nuevos colegiados - COMIB

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 152 nuevos médicos residentes (MIR) se han colegiado este año en Baleares, de los que el 72,3 por ciento son mujeres (110) y el 27,7 por ciento, hombres (42).

Así lo ha destacado el Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib) en una nota de prensa, después de que los nuevos MIR recibieran el carnet de colegiado en una jornada de bienvenida en la sede del Comib.

El presidente del colegio, Carles Recasens, entregó el carnet de colegiado a los médicos que acaban de terminar la carrera de Medicina y comienzan el periodo de especialización y les trasladadó que el Comib "estará a su lado" a lo largo de su carrera profesional.

Este año se han colegiado en las Islas un total de 152 médicos, que pasan a formar parte del total de 7.577 médicos colegiados en la actualidad en el Comib.

De estos 152 nuevos residentes, 110 son mujeres y 42 hombres, lo que pone de manifiesto la marcada tendencia a la feminización de la profesión.

Para el presidente del Comib, "la feminización creciente de la profesión médica viene acompañada de nuevos desafíos que deberán ser abordados, como es un modelo laboral sostenible, que sea capaz de integrar todos los cambios que se producen en el perfil de los profesionales".

Del total, 132 se han colegiado en Mallorca, 12 en Eivissa y ocho en Menorca. El 34,8 por ciento de los nuevos MIR procede de Baleares, el 36,8 por ciento del resto de España y el 28,2 por ciento es originario de otras nacionalidades.

Igualmente, Medicina Familiar (30) y Pediatría (8), son las especialidades con mayor número de plazas MIR este año en las Islas, mientras que la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias tiene tres.

Por centros, el hospital que más MIR acoge es el de Son Espases, con 66, seguido de Son Llàtzer, que tiene 29.

Durante el acto, los miembros de la Junta del Comib explicaron a los residentes los diferentes servicios de atención y protección al colegiado, las iniciativas colegiales de apoyo al médico residente o la responsabilidad del MIR en su ejercicio profesional.

También detallaron a los nuevos residentes los servicios que ofrece el Comib, como el Paime, la Oficina de Ayuda a la Segunda Víctima o el Observatorio de Agresiones y expusieron el trabajo que desarrolla el Patronato y su oferta formativa.