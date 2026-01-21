Más de 200 alumnos inician el curso básico de capacitación para ejercer como policía local en Baleares. - CAIB

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 222 alumnos procedentes de Mallorca, Menorca e Ibiza iniciarán próximamente el curso básico de capacitación para poder ejercer como policía local en los diferentes municipios de Baleares.

Se trata de la 47º promoción de este curso de capacitación, impartido por el Govern a través de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP).

El inicio del curso se ha planificado de forma escalonada con el objetivo de facilitar la organización docente y la adecuación de los espacios formativos, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

En Mallorca, los cinco grupos comenzarán las clases los días 21, 26, 28 y 30 de enero y 2 de febrero, todos ellos en Palma, tanto en la sede de la EBAP como en la Escuela Municipal del Ayuntamiento de Palma, ubicada en el cuartel de Sant Ferran. En Menorca la formación se iniciará el 9 de febrero y en Ibiza el 11 de febrero.

Este curso se inicia una vez finalizado el proceso selectivo unificado y los procesos selectivos independientes impulsados por los distintos ayuntamientos. Las personas que han obtenido plaza y ya disponían de la capacitación requerida han pasado directamente a la fase de prácticas en el municipio correspondiente.

En cuanto a la distribución territorial, en Mallorca se ofrecían 166 plazas, de las que 159 han sido ocupadas por funcionarios en prácticas y siete a personas aprobadas en procesos selectivos que no han obtenido plaza.

La mayor parte del alumnado corresponde a Palma, con 136 efectivos, mientras que el resto procede de municipios como Capdepera, Marratxí, Muro, Llucmajor, Santanyí, Santa Margalida y Sóller, entre otros.

En Menorca se han previsto 20 plazas, de las que 15 corresponden a funcionarios en prácticas procedentes de los municipios de Alaior, Es Castell, Ferreries, Maó y Ciutadella. El curso se impartirá, como en anteriores ediciones, en el cuartel de la Policía Local de Ciutadella, mientras que el resto de plazas corresponden a personas aprobadas sin plaza. En Ibiza se ofrecen 36 plazas y la formación se realizará en el Centro Cultural de Jesús.

El curso básico de capacitación tiene una duración de 825 horas e incluye formación teórica y práctica en ámbitos como la regulación del tráfico, policía administrativa, derecho penal, atención a la ciudadanía, competencias digitales, así como defensa personal, tiro policial y técnicas de intervención, con el objetivo de garantizar una preparación integral de los futuros agentes. Desde el inicio de la legislatura se han formado un total de 334 policías locales.