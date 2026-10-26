Mas de 200 alumnos de Mallorca participan en una formación en reanimación cardiopulmonar - CAIB

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 230 alumnos del IES Baltasar Porcel, de IES Son Ferrer y del CEIP Gabriel Palmer han participado este lunes en una jornada de formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) celebrada en el campo de fútbol municipal de Sa Plana, en Andratx.

El objetivo de esta formación, según ha señalado la Conselleria de Educación y Universidades en una nota de prensa, es maximizar la seguridad en los centros educativos y disponer de una capacidad de respuesta rápida ante emergencias derivadas de problemas respiratorios o cardíacos.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la consellera de Salud, Manuela García, han acompañado a los alumnos durante la jornada. También han asistido la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, y el gerente del SAMU 061, Eloy Villalba.

El conseller ha dado la bienvenida a los alumnos asistentes y la consellera les ha explicado la función de la RCP y el desarrollo de la jornada.

La actividad ha comenzado organizando a los alumnos por parejas, cada una de las cuales disponía de un maniquí de prácticas para iniciar los ejercicios.

Los instructores del SAMU 061 han realizado una demostración de una RCP, primero de forma presencial y posteriormente mediante un vídeo explicativo. A continuación, los estudiantes han practicado la maniobra hasta llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar conjunta en la que han participado todos los alumnos presentes.