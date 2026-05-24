Más de 2.000 personas participan en el final de temporada de los 'Jocs esportius escolars' en Llucmajor - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 personas han participado este domingo en el final de temporada del programa 'Jocs esportius escolars', una iniciativa del Consell de Mallorca para fomentar la competición no federada y jornadas deportivas, que se ha celebrado en Llucmajor.

En la jornada de este domingo han participado 661 jugadores de fútbol de entre cuatro y ocho años procedentes de 33 clubes diferentes, quienes han estado acompañados por sus familiares, técnicos y entrenadores.

Se trata, ha informado la institución insular en un comunicado, de unas jornadas lúdico-educativas donde los niños y niñas practican un deporte y hacen actividades complementarias para promover el juego limpio, el deporte educativo y saludable.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el vicepresidente segundo, Pedro Bestard, y la alcaldesa de Llucmajor, Francisca Lascolas, han visitado esta actividad de cierre de temporada y han entregado medallas a todos los participantes.

"Los 'Jocs esportius escolars' permiten que los niños y niñas que practican deporte sin estar federados puedan compartir juego y experencias por toda la isla. La finalidad es fomentar un deporte educativo y saludable", ha dicho Galmés. "Esta jornada de fútbol base demuestra la gran afición al deporte escolar no federado, donde lo principal son los valores por encima de la competición", ha añadido Bestard.

El curso 2025-26 ha contado con una asistencia de 12.735 participantes de 39 municipios diferentes en 14 modalidades deportivas, entre elles atletismo, gimnasia artística y rítmica, patinaje artístico, tenis, tenis mesa y voleibol. En el caso de deportes colectivos, han habido jornadas de baloncesto y fútbol.