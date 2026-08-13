Más de 250 profesionales completan los cursos sobre violencias machistas impartidos por el IBDona en medio año - CAIB

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 257 profesionales han completado alguno de los diez cursos de formación básica y especializada sobre violencias machistas que imparte el IBDona a lo largo del primer semestre de 2026.

En el primer de ellos, 'Violencias machistas. Detección, atención y acompañamiento desde los diferentes ámbitos de intervención', han participado 109 personas de todo Baleares, ha informado en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

Se trata de formación básica de 15 horas, de la cual se han realizado cuatro ediciones en formato en línea, para profesionales de los servicios de atención a las víctimas de la violencia machista y de cualquier ámbito interesados en la materia.

Los objetivos han sido sensibilizar y reflexionar sobre la igualdad entre mujeres y hombres, conocer la situación de las mujeres y hombres en los diferentes ámbitos, y comprender las causas y formas de la violencia machista.

Por otro lado, 103 personas han completado el curso 'Especialización en violencias sexuales', de 50 horas y dirigido profesionales en activo de los ámbitos de los servicios sociales, de la psicología, de la salud, de la seguridad y del jurídico, que realizan atención a las víctimas de violencia sexual en cualquier fase del proceso.

En este caso, el curso se ha realizado en tres ediciones semipresenciales en Mallorca, Menorca y Eivissa. El curso ha tenido como finalidad capacitar a los profesionales para la intervención en las distintas fases del proceso en que se puede encontrar inmersa una víctima de violencia sexual, así como proporcionar herramientas para el abordaje de la violencia sexual desde un punto de vista multisectorial y multiprofesional.

Para concluir, 45 profesionales han completado el curso 'Nociones básicas sobre el abordaje de la prostitución, explotación sexual y trata con fines de explotación'.

En la formación, llevada a cabo en Mallorca, Menorca y Eivissa durante 20 horas presenciales, han participado profesionales de servicios con competencias para la prevención, detección y atención de mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual y tráfico con fines de explotación sexual de los ámbitos de los servicios sociales, la psicología, la seguridad, el jurídico y la salud.

Todos ellos han obtenido conocimientos sobre estrategias de intervención para atender mujeres víctimas de esta forma de violencia.

El IBDona ofrecerá tres nuevas ediciones de los cursos mencionados a partir del próximo octubre, que contarán con un total de 150 plazas.