Más de 250 residentes comienzan su formación sanitaria especializada en Baleares

Acto de bienvenida a los nuevos residentes. - CAIB

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 256 residentes han comenzado este lunes su formación sanitaria especializada en diferentes unidades docentes de Baleares.

La ceremonia de bienvenida, presidida por la consellera de Salud, Manuela García, ha tenido lugar esta mañana en el salón de actos del Hospital Universitario Son Espases.

Este año se han ofertado 271 plazas, 14 más que las del año pasado, lo que significa un aumento del 5,4%. En estos momentos, Baleares tiene acreditadas 298 plazas y ha ofrecido el 91% de las mismas, ha informado la Conselleria en un comunicado.

De los 271 residentes de las diferentes categorías profesionales (médicos, enfermeras, psicólogos, farmacéuticos, biólogos, químicos, etc.) se han incorporado a sus plazas 256.

Con las 15 plazas que han quedado vacantes y, con objeto de que no se pierdan, se ha decidido realizar una convocatoria extraordinaria durante este mes de junio para que los aspirantes que se quedaron sin plaza puedan optar a ellas.

Una de las principales novedades de este año es la oferta de tres plazas de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, cuyos residentes se formarán en los hospitales de Son Espases, Son Llàtzer y Manacor.

Otras son la residencia de un facultativo y una enfermera en la especialidad de Medicina y Enfermería del Trabajo, que serán formados en la unidad docente de Quirónprevención, y la primera plaza de Medicina Interna en el hospital de Manacor.

A estas se le suma un aumento a dos plazas para la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública en Son Espases, centro que también aumenta una de Cirugía General y Digestiva para comenzar a formar este año a tres residentes en la especialidad. Son Llàtzer también duplica, de uno a dos, su oferta formativa de Neurología.

Aparte de los respectivos programas de la especialidad elegida, todos los residentes recibirán también formación transversal sobre el régimen jurídico del especialista interno residente, protección radiológica o habilidades de comunicación con los pacientes.

García ha animado a los nuevos residentes a formarse exhaustivamente y a mantenerse actualizados en los avances médicos para dar el mejor tratamiento posible a los pacientes.

"Estamos aquí para curar, para evitar que se caiga en la enfermedad y para acompañar de la manera más digna y completa posible a nuestros mayores en la etapa de su vida en la que son más frágiles", les ha recordado.

UN AUMENTO DE CARA AL AÑO QUE VIENE

El próximo año Baleares solicitará 274 plazas, tres más que este, según ha adelantado este lunes el responsable de Formación Sanitaria Especializada de la Dirección General de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, Fernando Ros.

Además, la oferta de Medicina de Urgencias y Emergencias pasará de las tres de este año a ocho en 2027, tres de ellas en Son Espases, otras tantas en Manacor y dos más en Son Llàtzer.

Y, por primera vez, se solicitará una segunda plaza de Otorrinolaringología en el Hospital Son Espases y la segunda de Geriatría en el Hospital Sant Joan de Déu.