Más de 280 candidatos se examinan para 208 plazas fijas de facultativo especialista de área - CAIB

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 287 candidatos se examinan este domingo para obtener una de las 208 plazas fijas de personal estatutario facultativo especialista de área que ha convocado el Servicio de Salud de Baleares.

Los exámenes han comenzado a las 10.00 horas en el edificio Guillem Cifre de Colonya, en la Universitat de les Illes Balears (UIB), según ha informado la Conselleria de Salud.

Estas plazas se enmarcan en la convocatoria de concurso-oposición para cubrir, con carácter fijo, 3.220 plazas para 97 categorías de personal estatutario, derivado de la oferta de empleo público (OEP) del año 2023, 2024 y 2025.

Del total de plazas, 2.712 se adjudican por medio del sistema de acceso de turno libre y 508 por el de promoción interna. Asimismo, se reserva el 7 por ciento para personas con alguna discapacidad. A fecha de hoy se han convocado 2.973 plazas de oposiciones de 60 categorías incluidas en las OEP de 2023, 2024 y 2025.

Las OEP permiten reducir la tasa de temporalidad en la red sanitaria pública. El objetivo del Servicio de Salud es reducir la temporalidad y ofrecer estabilidad al personal del sistema sanitario público.