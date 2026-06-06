Más de 30 denuncias en un concierto en Son Fusteret y los tardeos de Santa Catalina y paseo Mallorca

Archivo - Un control del GAP de la Policía Local de Palma - POLICÍA LOCAL PALMA - Archivo

PALMA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha formaulado más de 30 denuncias en las inmediaciones de un concierto en Son Fusteret los tardeos de Santa Catalina y paseo Mallorca, la mayoría infrancciones de tráfico.

Según ha informado el cuerpo, fue durante diversos dispositivos especiales de vigilancia durante el fin de semana del 29 y 30 de mayo en zonas de gran afluencia de ocio.

Los operativos se saldaron con un amplio balance de denuncias por infracciones de tráfico e incumplimientos de las ordenanzas municipales.

Durante la noche del sábado 30 de mayo, el Grupo de Actuación Preventiva (GAP) intervino en el entorno del recinto de Son Fusteret con motivo de la celebración de un concierto.

En materia vial, los efectivos formularon 18 denuncias por infracciones de circulación y estacionamiento, además de dos sanciones por no llevar documentación.

Asimismo, se retiró un turismo que bloqueaba el carril de salida del aparcamiento y un patinete que circulaba sin el certificado de inscripción en el Registro de vehículos personales ligeros, sin portar la etiqueta identificativa y sin seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.

En el ámbito de la convivencia y la seguridad en la misma zona, se levantaron cuatro actas por práctica de botellón en la vía pública.

De forma complementaria, los policías formularon tres denuncias por infracción a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, dos por tenencia de drogas y una por la intervención de útiles destinados a su consumo.

Por otro lado, durante las tardes del viernes 29 y sábado 30 de mayo, la Patrulla Verde actuó en las zonas de Santa Catalina y el P paseo Mallorca para supervisar las actividades de ocio conocidas como tardeos.

El objetivo de estas inspecciones fue garantizar el descanso de los vecinos y asegurar el cumplimiento estricto de las normativas municipales en los establecimientos de restauración.

En esta intervención, los agentes levantaron 11 actas en total. El balance detallado comprende cuatro sanciones por comportamientos incívicos en la vía pública y cuatro actas por ocupación irregular del espacio público, una infracción que dificulta el libre tránsito peatonal.

Además, se formularon dos denuncias dirigidas a locales de ocio por exceder el horario permitido de la terraza y una última por generar molestias derivadas de ruidos y música.