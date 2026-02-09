Más de 30 empresas baleares acuden a una jornada de asesoramiento de CaixaBank para expandirse en el extranjero

Representantes de CaixaBank participantes en la 18ª edición de la jornada 'Puerta al Exterior'. - CAIXABANK

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha reunido en Palma a más de 30 empresas de Baleares con motivo de la 18ª edición de su jornada 'Puerta al Exterior', un encuentro que ofrece la oportunidad de entrevistarse con los expertos de la entidad en comercio exterior, tesorería y banca internacional para valorar mercados y vías de expansión para sus negocios.

Esta iniciativa se consolida como una plataforma de asesoramiento estratégico que ha sido vital para que las empresas avancen en su proceso de internacionalización, según ha explicado CaixaBank en un comunicado.

La jornada, liderada por el director comercial de Empresas de CaixaBank en Baleares, Ramón Juan, y el director ejecutivo de Comercio Exterior y Tesorería de la entidad, Julio de la Paz, ha contado con la participación de los representantes de la sucursal de CaixaBank en Marruecos, así como de los responsables de las oficinas de representación internacionales de Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Sudáfrica, además del Spanish Desk en México.

"Se trata de mercados con un elevado potencial de crecimiento en los que la entidad acompaña a empresas españolas en su proceso de internalización", han sostenido.

Durante su intervención, de la Paz ha subrayado "el compromiso" de CaixaBank con el asesoramiento especializado a las empresas y ha señalado que, "a pesar del contexto de incertidumbre y volatilidad geopolítica, existen oportunidades empresariales relevantes en los mercados internacionales para aquellas empresas que cuentan con el acompañamiento y asesoramiento adecuados".

La oportunidad de interactuar directamente con responsables de la red de Banca Internacional de CaixaBank en estos países facilita el acceso a información personalizada para "optimizar las operaciones de las empresas en estos mercados específicos, analizar la apertura de nuevos mercados e impulsar la expansión internacional".

"CaixaBank mantiene un firme compromiso con la internacionalización de las empresas y ofrece su conocimiento extenso del mercado global para facilitar las operaciones comerciales en el exterior", han apuntado.

La entidad cuenta con un área especializada en comercio exterior y una extensa red de especialistas para "atender las necesidades específicas de las empresas en este ámbito".

De este modo, ofrece productos y servicios especializados que ayudan a las empresas a gestionar sus operaciones de importación y exportación, así como opciones de financiación adaptada y "una amplia gama de soluciones innovadoras que les permiten gestionar las operaciones internacionales íntegramente online".

La presencia internacional de CaixaBank se canaliza a través de su red de Banca Internacional de sucursales y oficinas de representación repartidas por todo el mundo y de acuerdos de cooperación con bancos internacionales de primer nivel.

La red internacional de CaixaBank ofrece apoyo a los clientes de la entidad que operan en el exterior, así como a corporaciones locales a través de cobertura mundial. Cuenta con más de 300 profesionales, casi 30 puntos de presencia internacional y acuerdos con más de 1.600 bancos corresponsales. Esta red permite cubrir 72 países que representan el 94% de los flujos de comercio exterior desde o hacia España.

La red de Banca Internacional de CaixaBank está compuesta por sucursales en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Marruecos y Polonia, todas ellas autorizadas por los reguladores para proveer diversos servicios financieros y bancarios.

Además, la entidad cuenta con 17 oficinas de representación repartidas por todo el mundo: Estambul, Pekín, Shanghái y Hong Kong, Singapur, Dubái, Nueva Delhi, El Cairo, Argel, Johannesburgo, Nueva York, Santiago de Chile, Bogotá, Sao Paulo, Lima, Sídney y Toronto. También tiene un equipo Spanish Desk en Viena y en el mexicano Inbursa --Ciudad de México-- para dar servicio a empresas clientes de CaixaBank en este mercado.