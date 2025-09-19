Más de 30 entidades se suman este año a la celebración del Park(ing) Day en Palma

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 30 entidades se han sumado este año a la celebración del Park(ing) Day en Palma, una iniciativa que se enmarca en el conjunto de actos de la Semana Europea de la Movilidad y tiene como objetivo transformar plazas de aparcamiento en espacios lúdicos y divulgativos.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, ha visitado este viernes varios de los espacios habilitados con motivo del Park(ing) Day 2025, una iniciativa dentro de la Semana Europea de la Movilidad que transforma plazas de aparcamiento en zonas lúdicas, educativas y divulgativas.

Este año, el Park(ing) Day ha contado con la presencia de más de 30 entidades, asociaciones y centros escolares, batiendo así un récord respecto a la edición anterior.

Entre los participantes destacan los servicios de Joventut del Ayuntamiento de Palma, Dinamo y PalmaJove, así como entidades que repiten cada año, como la Fundación Aldaba y Ecotxe. También han participado centros de salud como Son Pisà y UBS Arenal. Además, ha colaborado la Asociación de Esgrima Histórica, que ha estado ubicada en la calle Marqués de la Fontsanta.

Durante el día, frente al edificio Sa Riera, se han situado autobuses de EMT y TIB donde han organizado visitas educativas para 200 alumnos de 14 grupos escolares, con el fin de fomentar un uso correcto y dinámico del transporte público.

En este contexto, Deudero ha subrayado la consolidación de este evento, que cada año reúne a un mayor número de participantes con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la movilidad sostenible.

Asimismo, se han instalado varios puntos informativos de los servicios de SMAP y BiciPalma en la calle Baró de Pinopar, donde el personal municipal atiende consultas y ofrece información a los ciudadanos.

La jornada continuará esta tarde en la plaza Blai Bonet, en colaboración con Espiral Serveis Joventut, que acogerá actividades hasta las 20.00 horas, entre ellas una batucada y 'ball de bot' de 18.00 a 19.00 horas.