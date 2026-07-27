Archivo - Más de 300 alumnos de Palma participan en un programa para fomentar el comercio de proximidad. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 319 alumnos de Palma han participado durante el curso escolar 2025-2026 en el programa 'Comercio y escuela', impulsado por PalmaActiva para acercar el comercio de proximidad a los escolares.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la iniciativa busca sensibilizar al alumnado sobre la importancia del pequeño comercio, fomentar hábitos de consumo responsable y poner en valor el papel que desempeñan los establecimientos de barrio en la vida económica, social y cultural de la ciudad.

El programa ha incluido talleres, actividades prácticas y visitas guiadas a comercios locales. En esta edición han participado tres centros de Educación Primaria, cuatro institutos y dos grupos de Formación Profesional, que han desarrollado un total de 36 sesiones.

Los centros participantes han sido el colegio Sant Agustí, el CEIP Rey Jaume I, el colegio CIDE, el IES Joan Alcover, el IES Emili Darder, el IES Son Cladera, el IES Guillem Sagrera, el colegio Sant Felip Neri y el Sant Pere.

Las actividades, adaptadas a cada etapa educativa, han incluido presentaciones, juegos, dinámicas de grupo, simulaciones de creación de negocios y recorridos por distintos barrios para conocer comercios de proximidad y establecimientos emblemáticos de la ciudad.

La regidora de Comercio, Restauración y Autónomos del Ayuntamiento de Palma, Lupe Ferrer, ha destacado la valoración positiva del programa por parte del profesorado de los centros participantes, que, según ha señalado, ha otorgado la máxima puntuación a la iniciativa y ha mostrado su disposición a repetir la experiencia.

Ferrer ha subrayado que el proyecto pretende acercar el comercio local a niños y jóvenes para que conozcan su importancia en la comunidad y desarrollen una visión crítica sobre los hábitos de consumo, favoreciendo así el apoyo al comercio de proximidad.