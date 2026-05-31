Más de 300 personas participan en la Fiesta de la Rosa del PSIB de Calvià

Fiesta de la Rosa del PSIB de Calvià. - PSIB

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 militantes y vecinos participaron este domingo en la Fiesta de la Rosa organizada por el PSIB de Calvià en Santa Ponça, en un acto con el que los han intentado trasladar un mensaje de "esperanza, movilización y confianza en el cambio político que necesita el municipio".

El encuentro ha contado con la participación de la secretaria general del PSIB de Calvià, Marta de Teba, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, la vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, y la secretaria general del PSIB, Francina Armengol.

En un comunicado, el PSIB ha resaltado que queda exactamente un año para las elecciones municipales y, a su modo de ver, existe una "alternativa sólida" para construir un Calvià "más justo, sostenible y pensado para quienes viven en el municipio durante todo el año".

De Teba ha asegurado que cada vez son más las personas que creen que Calvià "merece mucho más", por lo que con este encuentro "han demostrado que existe ilusión, ganas de participar y, sobre todo, ganas de cambio".

Asimismo, ha defendido que los socialistas construyen un proyecto que "pone a las personas en el centro", apuesta por "más vivienda pública", por un transporte público que "conecte mejor la localidad", por unos servicios públicos de "calidad" y por "más espacios para la ciudadanía que mejoren la calidad de vida de los vecinos".

"No se puede gestionar el Ayuntamiento de Calvià como si fuera una empresa. Las instituciones están para garantizar oportunidades, derechos y bienestar a la ciudadanía", ha alegado.

Por su parte, Fernández ha destacado que el ambiente vivido en esta Fiesta de la Rosa demuestra que "hay una mayoría social que quiere abrir una nueva etapa en Calvià, en Mallorca y en Baleares".

"Los socialistas representan la esperanza frente a la resignación. El PSIB tiene proyecto, equipo y la voluntad de volver a poner las instituciones al servicio de la mayoría social. Frente a quienes entienden las instituciones como si fueran una empresa, los socialistas defienden unos servicios públicos fuertes, vivienda accesible y asequible, y unas administraciones que estén al lado de la ciudadanía", ha afirmado Fernández.

Finalmente, Armengol ha recordado que queda un año para que la ciudadanía "vuelva a tomar la palabra" y decida qué modelo de municipio quiere para el futuro.

En ese sentido, ha apuntado que Calvià "no puede ser únicamente un destino turístico", sino que debe ser también un lugar donde los jóvenes "puedan emanciparse", donde las familias "puedan acceder a una vivienda digna", donde "exista de verdad un transporte público que vertebre y conecte el municipio", donde se "refuercen los servicios públicos" y donde se ganen "nuevos espacios para la convivencia, el encuentro y la calidad de vida de la ciudadanía".

La Fiesta de la Rosa ha concluido con un llamamiento a la movilización de la militancia y de todas aquellas personas que desean un cambio de rumbo en Calvià, para trasladar la convicción de que existe "una alternativa preparada para devolver al municipio el liderazgo, la ambición y la calidad de vida que merece".