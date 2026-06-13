Más de 370 personas continúan con los procesos selectivos de personal laboral de la Administración de la CAIB

Cerca de 400 personas continúan con los procesos selectivos de personal laboral de la Administración de la CAIB - CAIB

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) ha celebrado este sábado los segundos ejercicios, de carácter práctico, de los procesos selectivos para acceder a diversas categorías de personal laboral al servicio de la Administración de la CAIB.

En las pruebas, que se han llevado a cabo simultáneamente en Mallorca, Menorca y Eivissa, se han presentado un total de 371 personas, que ya superaron la primera fase.

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha señaldo en un comunicado que estos procesos selectivos, convocados durante el año 2025, ofrecen un total de 114 plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2023 y 2024.

Las categorías convocadas incluyen auxiliar técnico educativo, oficial de primera y de segunda de mantenimiento, peón, peón especialista, empleado de servicios, personal de limpieza, cocinero de primera y vigilante de seguridad.

Del total de plazas, 97 corresponden al turno libre y 17 al turno de promoción interna. En cuanto a la distribución territorial del turno libre, 86 plazas se han convocado en Mallorca, diez en Menorca, 17 en Ibiza y una en Formentera.

Los procesos selectivos comenzaron el mes de marzo con la convocatoria de 1.230 aspirantes para la realización del primer ejercicio. Tras superar esta fase, 396 personas estaban convocadas este sábado para el segundo ejercicio. Finalmente, se han presentado 371 personas.

Los exámenes se han desarrollado esta mañana en el campus de la Universitat de las Illes Balears (UIB), en Mallorca; en el IES Joan Ramis i Ramis, en Menorca; y en el IES Sa Blanca Dona, en Eivissa.