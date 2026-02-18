Más de 400 estudiantes de Bachillerato asisten a la representación del espectáculo 'Tirant lo Blanc'

Representación del espectáculo Tirant lo Blanc del Teatre Xesc Forteza. - GOVERN

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 alumnos de Bachillerato en Mallorca han asistido este miércoles a la representación en el Teatre Xesc Forteza del espectáculo 'Tirant lo Blanc', como parte de una iniciativa para acercar la cultura literaria a las aulas.

La función, a cargo de la Asociación para la Promoción de Jóvenes Promesas Musicales, se ha desarrollado en dos pases consecutivos de 200 estudiantes cada uno. Al acto ha asistido la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera.

En concreto, han participado los alumnos del IES Sineu, el IES La Ribera, el IES Les Estacions, el IES Damià Huguet, el IES Nou Llevant y el IES Josep Maria Llompart, que han disfrutado de una actividad cultural que complementa el trabajo realizado en las aulas.

Este proyecto forma parte de los conciertos didácticos del programa 'Viu la Cultura', promovidos por la Dirección General de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa de la Conselleria de Educación y Universidades.

La representación ha permitido a los jóvenes acercarse al clásico del autor Joanot Martorell mediante una adaptación pensada para reforzar la lectura y la comprensión del texto literario.