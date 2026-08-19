Más de 450 usuarios de las residencias de la Fundación de Dependencia se benefician de la terapia asistida con animales. - CAIB

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 450 personas usuarias de las residencias de la Fundación de atención y apoyo a la dependencia y de promoción de la autonomía personal se han beneficiado de la terapia asistida con animales desde su puesta en marcha en 2021.

Son usuarios de las residencias y centros de día Son Güells, Son Llebre y Son Tugores, en Mallorca, y Can Blai, Can Raspalls y Sa Serra, en Ibiza. En Mallorca, en estos momentos y desde 2021, realiza esta actividad la Fundació s'Hort Vell, que es la actual adjudicataria del contrato, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

Esta terapia se lleva a cabo con dos perros, que suelen ser los mismos para facilitar el vínculo, con un grupo reducido de personas usuarias.

En las sesiones, de una hora de duración, se estimula el estado de ánimo, la memoria y la psicomotricidad de los usuarios a través de juegos o de la caricia.

La interacción con los perros ayuda a las personas usuarias desde todas las áreas, como la física, la social y la cognitiva. Además, el vínculo que establecen con los animales contribuye al éxito de esta terapia, puesto que los usuarios tienen especial interés en asistir a la actividad.

Aun estando indicado para todos los tipos de perfiles, son importantes sus efectos en personas con un alto nivel de dependencia, ya que se alcanzan objetivos que no están al alcance con terapias convencionales.

"La terapia con animales", ha explicado la gerente de la Fundación, Sira Fiz, "es una actividad en línea con el modelo de atención centrada en la persona implantado en las residencias del Govern, que favorece la autonomía personal, la convivencia en grupos reducidos y una atención más individualizada, priorizando el bienestar emocional y la integración en la comunidad local como su hogar".