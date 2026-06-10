Más de 500 migrantes mueren en la ruta argelina cerca de Baleares en lo que va de año: Uno cada siete horas

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ruta argelina se ha cobrado la vida de 507 personas que entre enero y mayo de 2026 intentaron llegar a España y muchas de estas muertes se han producido cerca de Baleares.

Así se desprende del último informe publicado por la ONG Caminando Fronteras, que indica que eleva hasta 1.317 el número de migrantes que han muerto intentando llegar a las costas españolas en los cinco primeros meses de 2026.

La ruta argelina concentra el mayor número de tragedias del periodo analizado y supera por primera vez las 500 víctimas documentadas en cinco meses, un 54,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta cifra implica que cada siete horas una persona pierde la vida en esta frontera. Desde 2025, se produce la continuidad de un patrón recurrente, el hallazgo de personas fallecidas en la costa, muchas de ellas en un estado que indica un ahogamiento reciente.

Su aparición en el litoral permite inferir que varios de los naufragios tuvieron lugar en zonas relativamente cercanas a Baleares, lo que pone de manifiesto la necesidad de una investigación que mejore los sistemas de localización y refuerce la protección efectiva del derecho a la vida.

De las más de 1.300 personas que han fallecido desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, 142 eran mujeres y 129 eran menores de edad. Además, 27 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo.

El colectivo ha indicado que la ruta atlántica continúa siendo la "más mortífera" de la frontera, con 635 víctimas. "A pesar de que se ha producido un 72% menos de llegadas, la ruta se ha vuelto más letal. Por cada 100 personas que llegaban en 2025, morían en torno a 14 personas. En 2026, esa cifra se eleva a 21 personas", ha destacado.

Respecto a la ruta argelina, Caminando Fronteras ha indicado que supera por primera vez las 507 víctimas, lo que supone un 54% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la ruta del Estrecho ha duplicado el número de víctimas pasando de 52 a 99 en este año 2026; mientras que en la valla de Ceuta se han muerto 48 personas durante estos cinco primeros meses de 2026.

"Este documento es, ante todo, un acto de memoria. Nace del derecho de las familias a saber, del derecho de las víctimas a ser reconocidas, y de la convicción de que la memoria es también una forma de justicia. Es una herramienta de reparación y de transformación social, sostenida año tras año por quienes se niegan a que sus nombres desaparezcan en el silencio", ha afirmado la fundadora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, experta en migraciones y coordinadora de la investigación.

El informe se publica antes de la visita del Papa León XIV a Canarias, quien ha denunciado en reiteradas ocasiones la exclusión y la discriminación de las personas que migran.

"Las cifras que hoy presentamos ilustran con exactitud la realidad a la que se refiere el papa y son la evidencia de lo que ocurre cuando esas palabras no se traducen en políticas concretas de protección del derecho a la vida", ha concluido Helena Maleno.