Más de 500 nadadores participarán en el Campeonato de España Absoluto 'Open Trials-Astralpool' de Palma

Más de 500 nadadores participarán en el Campeonato de España Absoluto Open Trials-Astralpool en Son Hugo - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 523 nadadores de 139 clubes participarán del 25 al 28 de junio en el Campeonato de España Absoluto 'Open Trials-Astralpool', que se celebrará en la piscina municipal de Son Hugo, en Palma.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la competición servirá como clasificatoria para el Campeonato de Europa Absoluto de París.

El campeonato reunirá durante cuatro días a algunos de los principales clubes de natación de España y contará con la participación de nadadores de clubes palmesanos como Aina Hierro, Marc Sánchez, Beth Abad o Emily Czaja, entre otros, así como de nueve clubes de Baleares.

Durante la presentación del evento, la presidenta de la Federación Balear de Natación, Núria Perea, ha destacado la importancia de la competición en el calendario deportivo estatal y su impacto para la natación balear.

Por su parte, el director general de Deportes del Govern, Joan Antoni Ramonell, ha subrayado la presencia de figuras relevantes de la natación nacional vinculadas a Mallorca, como Sergio de Celis, Estella Tonrath, Javier López, Josep Castro y Sarah Holgado.

Asimismo, ha puesto en valor las instalaciones de Son Hugo como un referente nacional capaz de acoger competiciones de alto nivel en distintas disciplinas.