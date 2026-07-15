Más de 500 parados de larga duración de Baleares encuentran empleo gracias al Plan SI del SOIB

Más de 500 parados de Baleares encuentran empleo gracias al SOIB. - GOIB

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 parados de larga duración de Baleares han encontrado empleo durante el primer cuatrimestre de 2026 gracias al Plan de Seguimiento Intensivo (SI) impulsado por el Servicio de Empleo de Baleares (SOIB).

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en rueda de prensa, este programa tiene como objetivo mejorar la inserción laboral de las personas mayores de 45 años con baja cualificación y reducir el desempleo de larga duración en las Islas.

En concreto, entre enero y abril, el plan atendió a más de 2.000 personas y permitió gestionar 1.850 itinerarios personalizados de inserción laboral. Durante este periodo el paro entre los mayores de 45 años descendió un 7,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la Conselleria.

En cuanto al perfil de los beneficiarios, este colectivo representa el 54,3% del total de personas en paro en Baleares y registra elevadas tasas de desempleo de larga duración, especialmente a partir de los 55 años. Además, el 75,8% cuenta únicamente con estudios básicos y el 58,4% son mujeres.

La Conselleria ha señalado que, pese a la mejora del mercado laboral durante el primer cuatrimestre de 2026, las dificultades para encontrar empleo aumentan con la edad, por lo que considera necesario mantener este programa para mejorar la empleabilidad de este colectivo.

El Plan de Seguimiento Intensivo ofrece orientación personalizada, itinerarios individualizados, formación adaptada al perfil profesional e intermediación entre empresas y demandantes de empleo para facilitar la inserción laboral.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha destacado la importancia de esta iniciativa para reducir el paro de larga duración y ha asegurado que el objetivo del Govern es apostar por los trabajadores residentes para "crecer en valor y no tanto en volumen".