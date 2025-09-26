El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, visita los estands instalados en el Port de Palma donde se celebra el acto central de la 'Nit de la Recerca' en Mallorca - CAIB

El conseller Antoni Vera visita este viernes los estands instalados en el Port de Palma, donde se celebra el acto central en Mallorca

PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 investigadores participan en los actos con motivo de la Nit de la Recerca en Palma, Maó e Ibiza.

En nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado que celebra este viernes una nueva edición de la 'Nit de la Recerca', una jornada dedicada a la divulgación científica en el marco de la European Researchers' Night, una iniciativa de la Comisión Europea que tiene lugar simultáneamente en más de 400 ciudades europeas.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el director general de Universidades, Investigación, Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet, han visitado esta tarde los estands instalados en el puerto de Palma, donde se celebra el acto central en Mallorca. La programación incluye talleres, microcharlas, actividades participativas y la visita al buque oceanográfico del SOCIB.

Los visitantes han podido conocer de cerca la investigación que se realiza en las Baleares a través de diversos estands. Por ejemplo, el del Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (Irfap), de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, donde se ha explicado cómo se protegen las razas autóctonas del archipiélago. También han podido descubrir el poder de la posidonia oceánica en el punto informativo del Centro Oceanográfico de Baleares (IEO, CSIC), u observar el movimiento del plancton con lupa y microscopio en el estand del Imedea (CSIC-UIB).

Coordinada por la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, la 'Nit de la Recerca' cuenta con la participación de más de 70 investigadores de los principales centros de investigación de Baleares. El objetivo es acercar la ciencia a la ciudadanía de una manera amena, inspiradora y participativa.

Además de Palma, también se han organizado actividades en Maó e Ibiza. En Menorca, las actividades comenzaron este jueves con un 'escape room' en el Institut Menorquí d'Estudis y continúan este viernes en la Estació de Recerca Jaume Ferrer con teatro, exposiciones y observación astronómica. En Ibiza, el Museu Monogràfic Puig des Molins acoge un 'escape room' y una conferencia a cargo de Hortènsia Blanco Sánchez, directora del MAEF, dentro del ciclo 'Personatges de la nostra història'.