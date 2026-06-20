Más de 70 policías locales de Baleares se hacen donantes de médula ósea - CAIB

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 70 policías locales de Baleares se hacen donantes de médula ósea durante una jornada de concienciación celebrada este sábado en el Hospital Universitario Son Espases.

Todos ellos son alumnos de la cuadragésimo séptima promoción del curso básico de capacitación de policía local, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

La actividad, organizada en colaboración con la Coordinación Autonómica de Trasplantes y la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), ha reunido a 144 policías en formación procedentes de distintos municipios de Mallorca, de los cuales 77 se han registrado como donantes de médula ósea durante la jornada.

Se trata de la primera vez que se organiza una jornada de captación de donantes de médula ósea dirigida a policías locales en el hospital de referencia de Baleares.

Durante la sesión, los profesionales sanitarios han explicado el proceso para hacerse donante, así como los requisitos necesarios y el papel del Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo).

La jefa de Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Son Espases y coordinadora autonómica de trasplantes hematopoyéticos, Antònia Sampol, destaca que en 2025 se alcanzaron los 78 trasplantes, con lo que se consolidó la tendencia de crecimiento de los últimos años.

Desde 2020, la actividad ha aumentado en torno a un 59%, pasando de 49 a 78 procedimientos, ha detallado. Especialmente destacado ha sido el aumento de los trasplantes alogénicos, que han crecido más de un 120%, pasando de 17 a 38 casos, y que actualmente representan casi la mitad de la actividad total.

Este aumento se explica, en gran parte, por los trasplantes con donante no emparentado (DNE), que han experimentado el crecimiento más notable, pasando de 9 a 27 casos, lo que supone un incremento del 200%.

Además, en el último año se ha producido un crecimiento especialmente significativo, pasando de 61 trasplantes en 2024 a 78 en 2025, lo que supone un incremento cercano al 28%.