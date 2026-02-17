Más de 80.000 miembros de la comunidad musulmana comienzan esta semana el Ramadán en Baleares

Archivo - Decenas de personas durante un rezo el último día de Ramadán, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 80.000 miembros de la comunidad musulmana comenzarán esta semana el Ramadán en Baleares, el noveno mes del calendario lunar musulmán en el que los fieles, excepto mujeres embarazadas o aquellas personas que sufren enfermedades, cumplen un ayuno.

Durante este periodo, los musulmanes deben cumplir con el ayuno o 'sawn', que comienza al amanecer y finaliza con la puesta de sol. Además, durante el ayuno, deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales.

El presidente de la Asociación Comunidad Musulmana la Misericordia Arrahma de Mallorca, Youssef Jouihri Hdidou, explica a Europa Press que el comienzo del mes del Ramadán está marcado por el avistamiento de la luna creciente nueva, este año prevista para este martes, 17 de febrero, por la noche.

Así, el primer día de ayuno sería este miércoles y el último el 19 de marzo. El cierre del Ramadán está marcado por el Aid el Fitr, la fiesta del final del ayuno. Durante este día, los musulmanes se reúnen para rezar para más tarde romper el ayuno con un desayuno, que será su primera comida diurna en todo el mes.

El noveno mes del calendario musulmán se considera el mes más sagrado para la cultura islámica y conmemora la fecha en la que el profeta Mahoma recibió la revelación del Corán por parte de Alá.

Youssef Jouihri explica que, según la religión islámica, el ayuno es muy bueno para el cuerpo, ya que es considerado como un método de limpieza del cuerpo y autopurificación. Durante este mes, además de seguir el ayuno, los musulmanes leen diariamente el Corán y rezan en las mezquitas por las noches.

Desde la Comunidad Ahmadía del Islam señalan que el ayuno durante el mes de Ramadán adquiere una dimensión especial, pues no solo implica abstenerse de comida y bebida, sino que constituye un medio de purificación espiritual, obediencia a Dios y transformación moral.

MUSULMANES EN BALEARES

Según estimaciones correspondientes al año 2026, indica Youssef Jouihri, en las Islas residen aproximadamente 90.000 personas de confesión musulmana, concentrándose la mayor parte de esta población en Mallorca.

En esta isla, la población musulmana se concentra principalmente en áreas urbanas y municipios de relevancia económica y demográfica, como Palma, Manacor e Inca, núcleos que actúan como principales espacios de asentamiento y articulación comunitaria.

En cuanto al origen, señala que una parte mayoritaria de la población musulmana en Baleares procede de Marruecos. Paralelamente, existe una comunidad relevante de ciudadanos españoles de confesión musulmana, muchos de ellos originarios de Baleares, lo que evidencia procesos de arraigo, conversión y transmisión intergeneracional de la identidad religiosa.

También subraya que se ha constatado la presencia de colectivos musulmanes procedentes de otros países africanos, entre ellos Senegal, Guinea y Nigeria, contribuyendo a la diversidad interna de la comunidad islámica en el archipiélago.