Más de 90 empresas participan en un programa para mejorar la exposición y venta de producto local.

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 90 empresas de Baleares se han acogido hasta ahora al programa Ibexposalocal de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía para impulsar la competitividad del producto local a través del diseño de espacios para mejorar la exposición y venta.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha visitado este jueves la carpintería Germans Adrover de Manacor, una de las industrias que se han acogido al programa de la ADRBalears.

Esta iniciativa está orientada a la optimización de espacios expositivos con el objetivo de reforzar la competitividad del producto local mediante técnicas profesionales de visual merchandising y diseño expositivo.

"Trabajamos para acompañar a las empresas en sus procesos de mejora expositiva y expansión comercial. Con el programa Ibexposalocal quiere incrementarse la visibilidad y la capacidad de venta del producto local a través de soluciones prácticas y accesibles para pymes, industrias y artesanos", ha indicado Sáenz de San Pedro.

Ibexposalocal ofrece un servicio técnico personalizado en el que el equipo de diseño de la ADRBalears visita el espacio comercial o el área de exposición, realiza un diagnóstico de las necesidades y plantea propuestas de intervención orientadas a mejorar la presentación, la composición y la disposición de los artículos.

En el caso de Germans Adrover, se acogieron a Ibexposalocal ante la necesidad de crear un espacio para exponer la nueva línea de productos elaborados con madera de pino de Tramuntana junto con Amarar, y también deseaban actualizar la exposición de otras piezas con la intención de atraer más al cliente particular.

En 2025 se han incorporado a Ibexposalocal 20 empresas nuevas. Por sectores, las incorporaciones corresponden al ámbito agroalimentario (40%), de artesanía (30%) y de industria (25%). Aproximadamente un 50% de las que se han adherido han materializado el proyecto propuesto por el equipo técnico.

El programa se dirige a autónomos y empresas que fabriquen o comercialicen producto hecho en el archipiélago, y es aplicable tanto a locales comerciales e industrias como estands para ferias locales, estatales o internacionales. Los interesados ya pueden apuntarse a la próxima convocatoria a través del enlace de la web de la ADRBalears.