Más de 900 corredores participan en la novena edición de la Cursa Son Espases

PALMA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 900 personas han participado este domingo en la novena edición de la Cursa Son Espases, una iniciativa del Hospital con el objetivo de promover la actividad física y el deporte como elementos fundamentales para mejorar el bienestar y la calidad de vida.

El dinero recaudado en esta edición se entregará a la Comisión de Humanización del Hospital, que decidirá a qué proyecto se debe destinar, ha informado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

Los ganadores de la prueba absoluta masculina y femenina de 8,3 kilómetros han sido Pere Antoni Borràs y Leonor Font, respectivamente.

Igualmente, Joan Barceló y Natalia Fernández han sido los ganadores de la prueba popular de 4,7 kilómetros.

La conseller de Salud, Manuela García, ha participado en la carrera y ha dedicado unas palabras de agradecimiento a la figura de Andrés Recober, impulsor de la iniciativa.

También han estado presentes su viuda, Luz Iglesias; el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña; el subdirector de Humanización y Atención al Usuario, Gabriel Rojo; la directora gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados; la directora de Enfermería de Son Espases, Natalia Vallés; el director de Gestión, José Antonio Visedo, y el director del Instituto Municipal de Deportes (IME), David Salom.