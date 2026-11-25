Más de un centenar de artistas, académicos y activistas firman un manifiesto en apoyo de Ara Més-Front Ampli - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 166 personalidades del mundo de la cultura, la academia, el sindicalismo y los movimientos sociales han firmado un manifiesto en apoyo de la candidatura de la coalición Ara Més-Front Ampli al Congreso de los Diputados.

Los firmantes, algunos de los cuales han participado la tarde de este miércoles con la 'número uno' de la lista, Carme Gomila, provienen de las cuatro islas de Baleares y representan a generaciones y trayectorias diversas.

Según ha informado la coalición en un comunicado, entre ellos hay escritores, artistas, académicos, activistas, sindicalistas, ecologistas y feministas.

Destacan el escritor Sebastià Alzamora, el juez jubilado José Castro, la activista ecofeminista Margalida Ramis, el profesor de Geografía de la UIB Ivan Murray, el actor Rodo Gener o la ibicenca Fanny Tur, entre otros.

El manifiesto alerta que el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida "hace cada vez más difícil vivir en Baleares", mientras la masificación turística "pone más presión sobre el territorio y la convivencia".

Por eso, reclaman una "voz propia" en el Congreso que defienda el derecho a la vivienda, ponga límites a la especulación y a la masificación turística e impulse medidas para mejorar los salarios y las pensiones, reforzar los servicios públicos y proteger el territorio.

El texto también defiende que hay que "hacer frente a la extrema derecha" ampliando derechos y libertades. Las personas firmantes reivindican el feminismo, el ecologismo y la justicia social como bases para fortalecer la convivencia y la democracia.

Con este apoyo, las 166 personas firmantes hacen un llamamiento a movilizarse el 29 de noviembre y a votar a Ara Més-Front Ampli "para llevar estas prioridades en el Congreso y frenar el avance de la extrema derecha".