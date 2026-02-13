Más de un centenar de denuncias en Palma por infracciones en el uso de patinetes y bicicletas

Un agente de la Policía Local de Palma inspecciona un patinete eléctrico en la vía pública. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha interpuesto 105 denuncias en el marco de un operativo contra las infracciones derivadas del mal uso de los vehículos de movilidad personal (VMP), que son mayoritariamente patinetes eléctricos, y bicicletas.

La actuación, enmarcada en la campaña '#PalmaCívica', la llevaron a cabo agentes de la Unidad Motorizada y del Equipo Comunitario de Proximidad, según ha informado el cuerpo municipal.

El objetivo principal del dispositivo, que tuvo lugar el miércoles, ha sido garantizar la seguridad vial en entornos sensibles, con especial foco en los puntos de entrada y salida de los centros escolares y de las zonas con mayor riesgo para los peatones.

Durante el turno de mañana, las diferentes unidades actuaron en las calles Aragón, Manuel Azaña, Reis Catòlics y Jacint Verdaguer, donde 11 vehículos fueron retirados y trasladados al depósito municipal por diversas irregularidades, principalmente por circular sin el seguro obligatorio.

Por la tarde, los controles se trasladaron a la calle Blanquerna y a las plazas de Abu Yahya, Alexander Fleming y del Güell, donde se interpusieron 14 denuncias contra ciclistas, la mayoría por usar auriculares.

En el cómputo global de la jornada los agentes interpusieron un total de 105 denuncias, de las cuales 72 correspondieron a infracciones de circulación de VMP, 14 a bicicletas y 19 a deficiencias en la documentación obligatoria.

En total, 19 vehículos fueron retirados de la vía pública. La Policía Local tiene intención de continuar con estos controles de forma periódica con el objetivo de garantizar la convivencia.

La ordenanza para el fomento de la convivencia cívica de Palma, aprobada el año pasado, regula las normas de uso de los VMP y les prohíbe a no circular por aceras, plazas, jardines ni zonas para peatones.

También les obliga a circular con casco y un reflectante homologado, a disponer de un seguro de responsabilidad civil con cobertura mínima de 120.000 euros, a tener al menos 16 años y a circular a velocidades reducidas.