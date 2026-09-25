Más de un centenar de investigadores participan en la 'Nit de la Recerca' 2026

Varias personas acuden a un estand de la 'Nit de la Recerca' 2026. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de investigadores de distintas instituciones científicas de Baleares han participado este viernes en la 'Nit de la Recerca' 2026.

Se trata de una jornada dedicada a la divulgación científica que se enmarca en la European Researchers Night, una iniciativa de la Unión Europea que tiene lugar simultáneamente en cientos de ciudades de toda Europa con el objetivo de acercar la investigación y la innovación a la ciudadanía, según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en una nota de prensa.

Este viernes, el conseller del ramo, Antoni Vera, la consellera de Salud, Manuela García, y el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas, Sebastià Massanet, han visitado las actividades instaladas en el Moll Vell de Palma, escenario del acto central de la jornada en Mallorca.

El doctor y catedrático de Biología de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Jeroni Galmés y la doctora y científica titular del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea), Amparo Lázaro, han sido los pregoneros de la edición de este año.

La ciudadanía ha tenido la oportunidad de conocer de cerca la labor investigadora que desarrollan los principales centros de investigación de Baleares. Asimismo, los más pequeños han podido descubrir la ciencia de forma participativa mediante un nuevo espacio infantil en la Fireta Investigadora.

Entre las propuestas, el Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap) ha organizado actividades divulgativas relacionadas con la ganadería, la agricultura y la pesca, en las que los asistentes han identificado y medido animales marinos y descubierto las razas autóctonas y la diversidad varietal. Además, los visitantes del estand del Irfap han podido medir el grado de dulzor de las frutas mediante un taller práctico.

En Eivissa, el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera ha acogido una charla impartida por la conservadora del museo Esther Pons, dedicada a los hallazgos del yacimiento arqueológico de Oxirrinco, en Egipto.

En Maó, por otra parte, las actividades comenzaron ayer con un Escape Room en el que los participantes resolvieron un misterio durante una reunión de científicos. Hoy, en la Estació d'Investigació Jaume Ferrer, se celebra una muestra de la exposición fotográfica 'La Mar de Kike Ballesteros'.

Durante la Nit de la Recerca han participado los siguientes centros públicos de investigación: el Centre Oceanogràfic de Balears, el Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears, la UIB, el CSIC, el Imedea, el Instituto Geológico y Minero de España, el IdISBa, el Irfap, el Institut Menorquí d'Estudis, la Estació d'Investigació Jaume Ferrer y el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.

Con esta participación en la Nit de la Recerca, el Govern reafirma su compromiso con la promoción de la cultura científica y la transferencia del conocimiento, acercando a la sociedad la investigación que se desarrolla en Balears de una manera próxima, participativa y accesible.