Más de un centenar de orientadores participan en una jornada sobre la inclusión sociolaboral de colectivos vulnerables

Jornada 'Orientación con impacto' en Casa Esment - CAIB

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 orientadores y representantes del tercer sector han participado este martes en la jornada 'Orientación con impacto', organizada por el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE Baleares) y que se ha celebrado en Casa Esment.

Durante el evento, según ha señalado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en una nota de prensa, se ha compartido conocimiento, innovación y buenas prácticas en el ámbito de la orientación para el empleo y la inclusión sociolaboral de colectivos vulnerables, en el marco de los programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE+).

La jornada ha contado con la presencia de la directora del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB), María Luján Olivera, encargada de abrir el acto. También ha participado la directora general de Conciliación y de Igualdad en el Ámbito Laboral, Margalida Darder, quien ha llevado a cabo el discurso de clausura.

Concretamente, se han analizado los retos presentes y futuros y se han compartido experiencias de éxito para mejorar los procesos de orientación e inclusión laboral de colectivos vulnerables.

En la jornada han participado entidades como Jovent, Aspas, Asprom, Fundació Deixalles, Esment, GREC, Naüm, Aproscom, Salut Mental Gira-Sol, Treball Solidari, Patronat Obrer y Fundació Adecco.

A través de los diferentes bloques vinculados a las buenas prácticas, las adaptaciones metodológicas en el marco del proyecto de orientación, la coordinación y el trabajo con el entorno, y la perspectiva de género, las distintas entidades han explicado sus experiencias respecto a la inclusión en el mercado trabajo.

La directora general de Conciliación y de Igualdad en el Ámbito Laboral ha sido la encargada de cerrar la jornada con un discurso en el que ha destacado el trabajo realizado por los orientadores en este proceso de inclusión laboral.

"Quiero poner en valor el trabajo diario, riguroso y comprometido que realizáis los orientadores y orientadoras. Sois profesionales indispensables que ofrecéis apoyo directo a quienes más lo necesitan y conectáis el talento con la realidad de nuestro mercado de trabajo", ha expresado Darder.