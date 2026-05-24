Más de un centenar de personas reclaman la demolición de sa Fexina y exigen no dejar "ni un espacio" al fascismo

Una pancarta en la manifestación convocada por la Coordinadora Antifascista de Mallorca para exigir la demolición de sa Feixina y oponerse a la protesta de Núcleo Nacional. - EUROPA PRESS

PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas, convocadas por la Coordinadora Antifascista de Mallorca, han reclamado la mañana de este domingo la demolición del monolito de sa Feixina y han exigido no dejar "Ni un espacio" al fascismo.

La concentración ha tenido lugar frente al Consolat de Mar como respuesta a la convocada por Núcleo Nacional, lo que han interpretado como "la permisión institucional de la concentración de carácter neonazi".

Los manifestantes han portado pancartas en las que se podían leer mensajes como 'No pasarán', 'Ni un espacio al fascismo' o 'Tumbaremos el fascismo. Verdad, justicia, reparación y demolición' y banderas republicanas y palestinas.

Algunas de las proclamas más coreadas han sido "Mallorca será la tumba de fascismo", "Sa Feixina sí se tumba", "Vosotros, fascistas, sois los terroristas" o "Contra el fascismo, acción directa".

A la misma hora estaba convocada una concentración de la organización ultraderechista Núcleo Nacional en el propio parque de sa Feixina, junto al monolito levantado durante la dictadura en honor a los fallecidos del Crucero Baleares y resignificado desde hace años para eliminar las referencias franquistas.

Poco antes de las 10.00 horas, según ha podido comprobar Europa Press, eran no más de una decena las personas que habían acudido a la protesta, que tenía como objetivo reivindicar el monumento y tratar de impedir su demolición.

El Gobierno, hace ya unas semanas, incluyó el monolito en el catálogo estatal de símbolos contra la memoria democrática, que implica su eventual retirada. El mismo día, el pleno del Ayuntamiento de Palma le otorgó la máxima protección patrimonial.